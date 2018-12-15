Ekonomi Van işi dolusavara Yunanistan talip
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Van işi dolusavara Yunanistan talip

Van’da üretilen ve gökyüzüne gönderilen ses dalgasıyla suyun kristalleşmesini engelleyerek dolunun yağmura dönüşmesini sağlayan dolusavara, Azerbaycan'ın ardından Yunanistan'dan da sipariş geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
&quot;Dolusavar&quot; cihazı için Yunanistan'dan sipariş alındı.
"Dolusavar" cihazı için Yunanistan'dan sipariş alındı.

Van'da üretilen ve gökyüzüne gönderilen ses dalgasıyla suyun kristalleşmesini engelleyerek dolunun yağmura dönüşmesini sağlayan, bu özelliğiyle yurt içi ve dışından yoğun ilgi gören "dolusavar" cihazı için Yunanistan'dan sipariş alındı. İranlı girişimci Yadollah Nasrollahi'nin tarım ürünlerini doludan korumak için üretimini düşündüğü ancak ülkesinden gereken desteği göremediği için Van'daki İş Geliştirme Merkezi'ne (İŞGEM) başvurarak projelendirdiği "dolusavar" adı verilen cihaz, tarım sektöründe ilgi gördü. Cihaz seri üretime geçti. Yaklaşık bin dönüm alanda etkili olan ve cep telefonuna kurulan programla kontrol edilebilen ürün, Azerbaycan'a ilk ihracatının ardından Avrupa ülkelerinde de talep görmeye başladı. Yunanistan'da tarım ürünleri üreten bir firmanın sipariş ettiği cihazların üretimi için Van'da çalışmalar hızlandırıldı.

ÜRÜN İKİ YILDIR İTHAL EDİLİYOR

İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, İranlı girişimciye bir fırsat tanımak istediklerini, bu kapsamda cihazın üretimini yaptıklarını söyledi. Ürün için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Teknokent'ten ar-ge desteği aldıklarını ve sonuç itibarıyla doluyu engelleyen bir ürün ürettiklerini anlatan Gedik, cihazın daha önce bazı ülkelerde üretildiğini, Türkiye'nin de iki yıldır bu ürünü ithal ettiğini vurguladı. Gedik, dolu yağışında ciddi artışlar yaşandığını ve bunun da tarımla uğraşan çiftçilere zarar verdiğini anımsattı. İranlı girişimci Nasrollahi de ürettiği cihaz sayesinde artık çiftçilerin tarım ürünlerinin zarar görmeyeceğini söyledi. "Tamamladığımız ürünlerin bir kısmını teslim ettik. Hepsinde başarılı olduk" dedi.

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