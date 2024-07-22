Varaka Kâğıt Türkiye’de bir ilke imza attı: Geri dönüşümün kalitesini optimize edecek cihaz

“Güncel teknolojileri takip etme kültürünü sürdürerek hem sektöründe bir ilke hem de Endüstri 4.0 kapsamında bir adıma imza atarak teknoloji yatırımlarına bir yenisini daha ekledik. Valmet Bale Tester cihazı ile geri dönüşüm kâğıt balyalarından araç üzerindeyken numune alarak nem, plastik, kül ve lignin analizlerini insan faktörü olmadan yapabiliyor ve ERP sistemi ile entegre edilmiş olan cihaz, yapılan tüm analiz sonuçlarını otomatik olarak sisteme kayıt ediyor. Bu sayede mevcut analiz süreçlerinde yaşanan zamandan tasarruf edilmiş ve insan faktörü sebebi ile oluşabilecek hatalar ortadan kaldırılmıştır”