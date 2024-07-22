Varaka Kâğıt Türkiye’de bir ilke imza attı: Geri dönüşümün kalitesini optimize edecek cihaz

Balıkesir’de 1.265 bin metrekare alana sahip Özel Endüstri Bölgesi içerisinde 110 bin metrekare kapalı alanda üretim yapan Varaka Kâğıt, 300 milyon Euro yatırımla yıllık 250 bin ton kâğıt üretim kapasite ile Türkiye’nin geri dönüşüm süreçlerine destek oluyor.
Bir teknoloji hamlesi olarak Türkiye’de bir ilk olan Valmet Bale Tester cihazını satın alarak fabrikasında devreye aldı.
Varaka Kâğıt Genel Müdür Yardımcısı Tetik: Teknoloji yatırımlarına bir yenisini daha ekledik
Geri dönüşümde önemli bir tesis: Varaka Kâğıt Fabrikası
Geri dönüşümü sürdürülebilirlik kapsamında bir adım ileri taşıyan Varaka Kâğıt, kendi enerjisini öz kaynaklarıyla tesis ediyor.
Yılda 250 bin ton ambalaj kâğıdı üretiminin yanında sürdürülebilir enerji noktasında da önemli bir tasarrufa imza atarak buhar ve elektrik enerjisi ihtiyacı için kendi kojenerasyon tesisini kullanıyor.