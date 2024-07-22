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Ekonomi

Varaka Kâğıt Türkiye’de bir ilke imza attı: Geri dönüşümün kalitesini optimize edecek cihaz

Yılda 250 bin ton geri dönüşüm kâğıt hammaddesini işleyen Varaka Kâğıt, Endüstri 4.0 kapsamında Türkiye’de bir ilke imza attı. Bu kapsamda Varaka, tedarikçilerden temin edilen geri dönüşüm kâğıt kalitesini optimize etme hedefi ile hurda kâğıtların analizi için kullanılan Valmet Bale Tester cihazı satın alarak bünyesine kazandırdı.

13:40 - 22/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 14:35 - 22/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Varaka Kağıt, Valmet Bale Tester cihazını devreye aldı.
Varaka Kağıt, Valmet Bale Tester cihazını devreye aldı.

Balıkesir’de 1.265 bin metrekare alana sahip Özel Endüstri Bölgesi içerisinde 110 bin metrekare kapalı alanda üretim yapan Varaka Kâğıt, 300 milyon Euro yatırımla yıllık 250 bin ton kâğıt üretim kapasite ile Türkiye’nin geri dönüşüm süreçlerine destek oluyor.

Bir teknoloji hamlesi olarak Türkiye’de bir ilk olan Valmet Bale Tester cihazını satın alarak fabrikasında devreye aldı.

Varaka Kâğıt Genel Müdür Yardımcısı Tetik: Teknoloji yatırımlarına bir yenisini daha ekledik

Gerçekleştirilen yatırım ile alakalı bir açıklamada bulunan Varaka Kâğıt Genel Müdür Yardımcısı Mürşit Tetik
“Güncel teknolojileri takip etme kültürünü sürdürerek hem sektöründe bir ilke hem de Endüstri 4.0 kapsamında bir adıma imza atarak teknoloji yatırımlarına bir yenisini daha ekledik. Valmet Bale Tester cihazı ile geri dönüşüm kâğıt balyalarından araç üzerindeyken numune alarak nem, plastik, kül ve lignin analizlerini insan faktörü olmadan yapabiliyor ve ERP sistemi ile entegre edilmiş olan cihaz, yapılan tüm analiz sonuçlarını otomatik olarak sisteme kayıt ediyor. Bu sayede mevcut analiz süreçlerinde yaşanan zamandan tasarruf edilmiş ve insan faktörü sebebi ile oluşabilecek hatalar ortadan kaldırılmıştır”
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edi.

Geri dönüşümde önemli bir tesis: Varaka Kâğıt Fabrikası

Geri dönüşümü sürdürülebilirlik kapsamında bir adım ileri taşıyan Varaka Kâğıt, kendi enerjisini öz kaynaklarıyla tesis ediyor.


Yılda 250 bin ton ambalaj kâğıdı üretiminin yanında sürdürülebilir enerji noktasında da önemli bir tasarrufa imza atarak buhar ve elektrik enerjisi ihtiyacı için kendi kojenerasyon tesisini kullanıyor.


#Varaka Kâğıt
#Albayrak Grubu
#geri dönüşüm
#Valmet Bale Tester
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