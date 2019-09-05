Varank yatırım çağrısı yaptı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Çek Ticaret Odası tarafından düzenlenen Türkiye-Çekya İş Forumu dün de devam etti. Forumda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye ile Çekya'nın, iki dost ve müttefik ülke olduğunu söyledi. Çekya Başbakanı Andrej Babis ve heyetinin bu ziyaretinin, ilişkilerin derinleşmesine önemli katkılar sunacağına can u gönülden inandıklarını vurgulayan Varank, “Türkiye ve Çekya arasındaki ekonomik işbirliği son yıllarda önemli mesafeler katetti. Hedefimiz, Avrupa’nın iki önemli aktörü olan ülkelerimizin çok daha verimli ve yoğun bir işbirliği içinde olmasıdır” dedi.

TİCARET HACMİ ARTTI

Varank, ikili ticaret hacminin 2003 yılında yalnızca 633 milyon dolar seviyelerinde olduğuna işaret ederek, 2018 yılı itibarıyla 5 katına çıkarak 3,6 milyar dolar seviyesine yükseldiğini anlattı. Türkiye'nin, yatırımlar konusunda oldukça ileri bir noktada olduğunu vurgulayan Varank, “Global firmaların Türkiye’deki yatırımlarıyla dünyadaki diğer yatırımlarını şöyle bir kıyasladığınızda Türkiye’nin ne denli avantajlı olduğunu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Türkiye ile ar-ge, tasarım merkezleri ve teknoparklar konusunda işbirlikleri yapılabilir. Fırsatlar karşılıklı olarak iyi değerlendirilmeli” ifadelerini kullandı.

17 Ekim'de Prag'da KEK toplantısı

Ticari engellerin masada aşıldığına dikkat çeken Bakan Varank, Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısının da bu açıdan önemli olduğuna dikkat çekti. Varank, “Türkiye ile Çekya arasındaki KEK toplantıları son derece yerinde işliyor, ticari engelleri masada aşmamızı sağlıyor. Yedincisini düzenleyeceğimiz Türkiye-Çekya KEK Toplantısı 17 Ekim’de Prag’da gerçekleştirilecek. Bu toplantının, ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin daha geliştirilmesi açısından son derece somut sonuçlar doğuracağına yürekten inanıyorum. Birlikte ticareti geliştirmekle kalmayıp üçüncü ülkelere yönelik ortak adımlar da atabiliriz” dedi.