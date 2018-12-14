'Vatandaş gram altında 250 lirayı bekliyor'

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, “Elinde altın bulunduran vatandaşlar 'Altın iz bıraktığı seviyelere yeniden çıkar' sözüne uyarak kar realizasyonu için yeniden tarihi seviye olan gramın 250 TL fiyatına çıkmasını bekliyor” dedi.

Atayık, altın fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Amerika ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının ons fiyatlarını doğrudan etkilediğini ifade eden Atayık, Çin ve ABD’den gelen açıklamaların altın fiyatlarında hareketliliğe yol açtığını kaydetti.

Altının ons fiyatının 1,245 seviyelerine çıktığını anlatan Atayık, şöyle konuştu:

“Ons fiyatlarındaki bu kıpırdanmanın diğer önemli küresel nedenlerinden biri de kuşkusuz ABD Merkez Bankası’nın (Fed) tutumu. Fed’in faiz artırımı konusundaki şahin tavrından yavaş yavaş uzaklaşması ve güvercin özellikler sergilemesi de küresel alanda altının güçlenmesini destekliyor. Bu anlamda, Fed’in 18-19 Aralık’ta yapacağı toplantıdan faiz artırım kararı çıksa bile Fed'in Trump Yönetimi’nin de baskısıyla 2019 yılının ilk çeyreğinde faizi artırmak yerine bekle-gör politikasına yöneleceğini söylemek mümkün.

Altını yurt dışında hareketlendiren bir diğer sebep ise merkez bankalarının altın stoklama yönündeki politikalarına devam etmesidir. Altının ons fiyatı 1,240- 1,245 seviyelerinde bir süre daha kalıcı olması durumunda yukarı doğru hareketlerin devamını görebiliriz. Belki o zaman ons fiyatlarında 1,260 ve 1,270 seviyeleri test edilebilir. Ancak, son yıllarda dünya siyaset ve ekonomisinin dalgalı ve istikrarsız seyri göz önünde tutulduğunda ise tersi bir tablo da görebiliriz altın fiyatlarında”

"Vatandaş beklemede"

Atayık, yurt içi gram altın fiyatlarına ilişkin şunları söyledi:

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“Altının onsu yurt dışında değer kazanırken yurt içinde de doların uzun bir süredir 5,30-5,40 TL fiyat aralıklarında gidip geldiğini, 5,13 TL’yi görmesine rağmen 5 TL’nin altına düşmediğini gözlemliyoruz. Tablo, bu olunca altının gram fiyatı 215-214 TL’ye çıkmasına rağmen Kapalıçarşı ve semt kuyumcularında bir hareketlilik göremiyoruz. Bir kar realizasyonu şeklinde kuyumculara bir talep yok ne yazık ki…”

Altın sahiplerinin bir kısmının dövize yöneldiğini hatırlatan Atayık, “Hem altının, hem de doların belli bant aralıklarında sıkışmasının belki de en önemli nedenlerinden biri, daha önce altınını bozarak dövize yönelen yatırımcıların elindeki dövizi bozmak için doların 6 TL ve 6,5 TL seviyesine çıkmasını beklemesidir. Elinde altın bulunduran vatandaşlar ise ‘Altın iz bıraktığı seviyelere yeniden çıkar.’ sözüne uyarak kar realizasyonu için yeniden tarihi seviye olan gramın 250 TL fiyatına çıkmasını bekliyor diyebiliriz.” değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye’nin önünde fırsat pencereleri açıldı"

Atayık, altın fiyatları konusunda iyimser olduğunu belirterek, iç piyasada dengelerin yerli yerine oturduğunu söyledi. “Ekonomide iyi haberlere ihtiyacımız var.” diyen Atayık, piyasaların beklediği güzel haberlerin de peş peşe gelmeye başladığını kaydetti.

Türkiye ekonomisinin son üç aydır cari fazla verdiğini hatırlatan Atayık, şunları söyledi:

“Enflasyon canavarı, son iki aydır yönünü aşağıya çevirmeye başladı. Hükümet yetkilileri, mali disiplin ve istikrardan yana olduklarını sürekli dile getiriyor. Yurt içinde iyi bir hava yakaladık. Türkiye’nin önünde deyim yerindeyse fırsat pencereleri açıldı. Ülke olarak bu fırsatı değerlendirmeliyiz. Yakalanan ekonomik ivmenin sürdürülebilirliği çok önemlidir.

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Bu nedenle, kamu tarafının tasarruf tedbirlerine yoğunlaşması ve yapısal reformların bir an önce hayata geçmesi lazım. Belki de asıl önemli olan yukarıda saydığımız güzel haberlerin, ithalatı kıstığımız bir dönemde değil, ithalat ve ihracatın arttığı bir dönemde cari fazla verecek bir düzlemi yakaladığımızda ekonomide işler tam anlamıyla rayına oturmuş olacaktır.”

"Kuyumculukta taksit kalksın beklentisi"

Bu doğrultuda kuyumculuk gibi stratejik konumda olan sektörlerin desteklenmesinin önemine işaret eden Atayık, ithal edilen cep telefonlarında taksit yasağının kaldırıldığını ancak kuyumculuktaki taksit yasağının hala kalkmadığını söyledi.

Türk lirasındaki kazancın süreceğini ifade eden Atayık, “Önümüzdeki süreçte doların 5 TL fiyat aralığına doğru yeniden düşeceğini söyleyebiliriz. 24 Ayar gram fiyatlarında da önümüzdeki haftalardan itibaren 200 TL’ye doğru bir geri dönüş bekleyebiliriz.” yorumunu yaptı.

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