Ekonomi Vergi borçlularına yönelik e-haciz yaygınlaşacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Vergi borçlularına yönelik e-haciz yaygınlaşacak

Vergi borçlularına yönelik e-haciz yaygınlaşacak

Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) vergi borçlularına yönelik pilot olarak başlatılan gayrimenkulde elektronik haciz (e-haciz) uygulamasının yıl sonuna kadar ülke genelindeki tüm vergi dairelerine yaygınlaştırılması sağlanacak.

Haber Merkezi AA
e-Haciz yıl sonuna kadar tüm vergi dairelerinde yaygınlaştırılacak.
e-Haciz yıl sonuna kadar tüm vergi dairelerinde yaygınlaştırılacak.

GİB'in Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler ile Faaliyet raporlarından derlediği bilgilere göre, e-Haciz Projesi ile amme alacaklarının tahsili için düzenlenen haciz bildirilerinin, kurum tarafından alacaklı vergi daireleri adına e-haciz uygulamasına katılan bankalara elektronik ortamda tebliğ edilmesi ve bu tebligatlara elektronik ortamda bankalar tarafından cevap verilmesi, bu kapsamda haczedilen menkul mallar ile her türlü alacak ve hakların paraya çevrilmesi ve vergi dairesi hesaplarına aktarılması hedefleniyor.

Haciz bildirimlerinin ilgili kurumlara gönderilmesi ve takipli borçların hızlı tahsilini sağlamak amacıyla teknolojik altyapısı uygun olan bankalar, finans kurumları ve diğer kurumlarla e-haciz protokolleri yapılıyor.

Bu kapsamda, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ve GİB arasında Kasım 2018'de imzalanan protokolle vergi daireleri ve mal müdürlüklerinin haciz/ihtiyati haciz tesisi ve terkini işlemi taleplerinin elektronik ortamda TKGM'ye gönderilmesi ve tapu müdürlüğü tarafından da gerekli işlemlerin mevzuata uygun tamamlanarak cevabın elektronik ortamda GİB ile paylaşılmasını içeren program düzenlemeleri yapıldı.

  • Programa yönelik test çalışmaları tamamlanırken, uygulama Kızılbey, Yıldırım Beyazıt ve Ulus Vergi Dairesi müdürlüklerinde pilot olarak başlatıldı. Uygulamanın, yıl sonuna kadar tüm vergi daireleriyle mal müdürlüklerinde uygulamaya geçirilmesi planlanıyor.

İŞ MAKİNELERİ VE DENİZ ARAÇLARINA DA E-HACİZ

Kamu alacaklarının süratle tahsili, posta ve kırtasiye gibi takip masrafları (posta, kırtasiye gibi) ile iş yükünün azaltılması ve zaman tasarrufu sağlanması amacıyla benzer uygulamalar diğer alanlarda da yaygınlaştırılacak.

Buna göre, Türkiye Ziraat Odaları Birliğine bağlı odalar tarafından tutulan sicillere kayıtlı iş makinelerinin elektronik ortamda sorgulanmasına ve haczi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) nezdinde araştırılması yapılan iş makinelerinin haczinin elektronik ortamda yapılmasına ilişkin görüşmeler yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünce tutulan sicil nezdinde araştırması yapılan gemiler için de bu kapsamda çalışma yürütülecek.

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Ayrıca, Türk Patent Enstitüsünce sicilleri tutulan gayri maddi hakların elektronik ortamda araştırılması ve haczedilmesine ilişkin çalışmalar yapılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve GİB arasında imzalanan protokol kapsamında, araçların satış ve devrini engellemek ya da sınırlandırmak amacıyla araç tescil kayıtlarına elektronik ortamda şerh eklenmesi, kaldırılması veya muvafakat verilmesine yönelik programların hazırlanması amacıyla analiz, tasarım, yazılım ve test çalışmaları da gerçekleştirildi. Haciz işlemlerine yönelik program geliştirme çalışmaları devam ediyor.

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