Ekonomi Vergi indirimleri araç satışlarını artırdı
OTOMOTİV

Vergi indirimleri otomotiv sektörüne hareketlendirdi

Vergi indirimleri araç satışlarını artırdı

Otomotiv sektöründe bu yılın ocak-kasım döneminde üretim 1 milyon 427 bin 157, ihracat 1 milyon 219 bin 174 seviyesinde gerçekleşti.

AA
Otomobil ihracatı dolar bazında yüzde 6 artışla 11,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Otomobil ihracatı dolar bazında yüzde 6 artışla 11,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Otomotiv Sanayii Derneği'nden (OSD) yapılan açıklamaya göre, 2018'in ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı sürecine kıyasla toplam otomotiv üretimi yüzde 8 azalarak 1 milyon 427 bin 157'ye geriledi. Traktör üretimi de eklendiğinde otomotiv sanayisinin toplam üretimi 1 milyon 463 bin 403'e ulaştı.

Otomobil üretimi 11 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 azalarak 944 bin 304 düzeyinde gerçekleşti. Geçen yılın ocak-kasım döneminde 1 milyon 47 bin 846 otomobil üretilmişti.Aynı dönemde, ticari araç grubunda toplam üretim yüzde 3 seviyesinde azalırken, hafif ticari araç grubundaki azalma da yüzde 3 olarak gerçekleşti. Ağır ticari grubunda ise üretim yüzde 10 arttı.

  • Bu dönemde üretim büyük kamyonda yüzde 26, otobüs ve minibüste yüzde 2 artarken, kamyonda yüzde 35, kamyonet ve midibüste yüzde 4 azaldı.

Ocak-kasım döneminde toplam pazar ise geçen yıl ile karşılaştırıldığında yüzde 34 daralarak 561 bin 639 adet düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde otomobil pazarı yüzde 32 küçülmeyle 425 bin 478 olarak kayıtlara geçti.

İthal otomobil satışları yüzde 35 ve yerli otomobil satışları yüzde 24 azalırken, otomobil pazarında ithalatın payı yüzde 67 oldu.

Otomobil ihracatı yüzde 5 azaldı

Bu yılın ocak-kasım döneminde, toplam otomotiv ihracatı adet bazında geçen yılın 11 ayına paralel seyir izleyerek 1 milyon 219 bin 174 seviyesinde gerçekleşti. Otomobil ihracatı ise yüzde 5 azalarak 810 bin 54 oldu.

Aynı dönemde toplam otomotiv ihracatı paritedeki değişim sebebiyle dolar bazında yüzde 12, avro bazında yüzde 6 arttı. Böylece toplam otomotiv ihracatı 29,7 milyar dolar oldu.

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  • Otomobil ihracatı dolar bazında yüzde 6 artışla 11,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Avro bazında ise otomobil ihracatı aynı seviyede kalarak 9,6 milyar avro oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sanayisi yılın 11 ayında yüzde 19 payla ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

Vergi indirimleri sektörün çarklarını tekrar döndürdü

OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, ÖTV ve KDV indirimlerinin otomotivde üretim çarklarını tekrar döndürdüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Vergi indirimleriyle sektörümüzün desteklenmediği bir senaryoda pek çok açıdan sıkıntı verici sonuçlarla karşılaşabilirdik. Devletimizin açık desteğiyle uygulanan vergi indirimleriyle birlikte devreye alınan özel kampanyalar hem showroomlardaki hareketliliği hem satışları artırdı. Yaşanan bu artışlar, fabrikalarda üretimin devam etmesine destek oldu.

Global anlamda çok ciddi bir ihracatçı konumunda bulunan ülkemiz otomotiv sanayisi, 11 aylık dönemde ürettiğinin yüzde 85’ini de ihraç ederek yine önemli bir başarıya imza attı. Hem iç pazarda hem de üretimde yaşanan olumlu gelişmelerin aralık ayı sonuçlarına da etki edeceğine de gönülden inanıyoruz."

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