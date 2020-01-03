Ekonomi Vergi ödemesine özel VLimit
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Vergi ödemesine özel VLimit

VakıfBank, vergi ödemelerine özel VLimit’i kullanıma sundu. VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Lütfü Çelebi, çözüm olarak geliştirdikleri VLimit’in sektöre büyük bir yenilik getirdiğini ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

VakıfBank, vergi ödeme dönemi ile nakit akışı arasında uyumsuzluk bulunan firmalar için vergi ödemelerine özel VLimit’i kullanıma sundu. Şirket açıklamasına göre, vergi ödemelerine getirdiği yenilikçi çözümleri ile öne çıkan VakıfBank, yeni ürünü VLimit’le ticaret erbabına bir destek daha sağlıyor. VLimit ile tüm firmalar, vergilerini kendilerine özel limitlerinden ödüyor, borçlarını diledikleri vadede kapatıp nakit akış sorunu yaşamıyor. Ayrıca bu ürün sayesinde firmaların tanımlı diğer kredi limitlerinden, kredi kartlarından ya da hesap bakiyelerinden kullanmasına gerek kalmıyor. Firmalar, vergilerini tanımlanan özel limitle ister 6 taksite kadar ister tek seferde ödeyebiliyor.

VLimit

TOPLU TAHSİLATA ENTEGRE ÇÖZÜM

VakıfBank çok sayıda vergi ödemesi olan müşterileri için de özel çözümler sunuyor. Yazılım programlarını banka sistemi ile entegre eden müşteriler, vergi ödemelerini Online Vergi Ödemeleri ürünü ile anında gerçekleştirebiliyor. Ayrıca çok sayıda taşıtı olan ve vergi ödeme talimatı bulunan VakıfBank müşterileri, Motorlu Taşıtlar Vergisi, beyanname numarası bulunan Gümrük Vergisi ve tahakkuk numarası bulunan diğer tüm vergi ödemelerini de VakıfBank’ın Toplu Vergi Tahsilatı ürünü ile tek tuşla toplu şekilde hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor. VakıfPay ve VakıfBank kredi kartlarını kullanan banka müşterileri, Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesi üzerinden vergi ödemelerini, hafta sonları ve resmi tatiller dahil olmak üzere saat sınırlaması olmaksızın rahatlıkla gerçekleştirebilecek.

İHTİYACA UYGUN ÖDEME MODELİ

  • Lütfü Çelebi
  • VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Lütfü Çelebi, müşteri ihtiyaç ve taleplerini yakından takip ederek geliştirdikleri VLimit’in sektöre büyük bir yenilik getirdiğini ifade etti. Ticari firmalara sadece vergi ödemelerinde kullanabilecekleri bir vergi limiti tanımladıklarını aktaran Çelebi, şunları kaydetti: “Müşterilerimiz vergilerini zamanında ödeyip kredilerini de diledikleri vadede kapatabiliyor. Mükellefler gecikmeden dolayı cezai durumla karşılaşmıyor, devletimiz de vergi kaybına uğramıyor. Mükelleflere tüm vergi ödemelerine yönelik pek çok alternatif sunuluyor. Gelir, geçici ve kurumlar vergisinin yanı sıra harç, ceza ve amme alacağı niteliğindeki borçlarını sunulan özel çözümlerimizle ödeyebiliyor.”

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