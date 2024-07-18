Vergi paketiyle en az 145 milyar lira gelir

İşletme bazlı kazanç veya zarar, işletmelerin finansal muhasebe net kazanç veya zararına belirtilen düzeltmeler uygulanarak tespit edilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı etki analizine göre, asgari Kurumlar Vergisi ile 110 milyar lira gelir sağlanacak. Yurt içi şirketlerden yüzde 10 oranında Kurumlar Vergisi alınacak. 62 bin Kurumlar Vergisi mükellefinden ilave 70 milyar TL yıllık gelir elde edilecek. Çok uluslu şirketlerden ise yüzde 15 oranında efektif vergi alınacak. Bu kalemde 40 milyar TL gelir sağlanacak.