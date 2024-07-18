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Ekonomi

Vergi paketiyle en az 145 milyar lira gelir

AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu yasa teklifiyle, vergi yükünün ayrı hesaplanacağı işletme gruplarına, ek cari dönem asgari tamamlayıcı Kurumlar Vergisi hesaplanacağı durumlara ve kapsanan vergilerin bağlı işletmeler arasındaki tahsisatına ilişkin düzenlemeler de hüküm altına alınıyor.

Uğur Duyan
04:00 - 18/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:11 - 18/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İşletme bazlı kazanç veya zarar, işletmelerin finansal muhasebe net kazanç veya zararına belirtilen düzeltmeler uygulanarak tespit edilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı etki analizine göre, asgari Kurumlar Vergisi ile 110 milyar lira gelir sağlanacak. Yurt içi şirketlerden yüzde 10 oranında Kurumlar Vergisi alınacak. 62 bin Kurumlar Vergisi mükellefinden ilave 70 milyar TL yıllık gelir elde edilecek. Çok uluslu şirketlerden ise yüzde 15 oranında efektif vergi alınacak. Bu kalemde 40 milyar TL gelir sağlanacak.

ÇIKIŞ HARCINDAN 4,3 MİLYARLIK KATKI

Yurt dışına çıkış harcının 500 TL olmasının Hazine'ye getirisi 4,3 milyar TL olacak. Vergiye gönüllü uyum sağlanacak. 1 milyar TL ilave vergi geliri sağlanacak. Fazla mesai düzenlemesinden 348,6 milyon lira gelir sağlanacak. Ticari olmayan gezi, eğlence, spor gibi faaliyetlerde kullanılan deniz taşıma araçlarına limanlarda verilen kiralama, bakım vb. hizmetlerden KDV istisnasının kaldırılmasıyla 5,4 milyar TL gelir elde edilecek. Serbest bölge kazanç istisnasının ihracat gelirleri ile sınırlandırılmasından 2,5 milyar TL ilave vergi alınacak. Yatırım kapsamındaki istisnaların kaldırılmasıyla 7,2 milyar TL gelir sağlanacak. Sosyal güvenlik destek priminin 5 puan indirimi uygulamasının sonlandırılmasından 13.7 milyar TL bekleniyor.



#Vergi
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#AK Parti
#TBMM
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