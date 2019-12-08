Ekonomi Verimlilik için sözleşme dönemi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Verimlilik için sözleşme dönemi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kamuda enerji verimliliği ve tasarrufu için Enerji Performans Sözleşmelerini (EPS) devreye alacaklarını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Murat Kalsın (soldan iki) Fatih Dönmez (soldan üç)
Murat Kalsın (soldan iki) Fatih Dönmez (soldan üç)

Türkiye kamuda enerji tasarrufunu artıracak önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Kamunun yıllık enerji giderinin yaklaşık 6 milyar lira olduğu bilgisini paylaşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yaptığımız çalışmalar sonucu burada yüzde 40'a varan, yani 2,4 milyar liralık enerji tasarruf potansiyeli söz konusu. Bu potansiyelin gerçekleşmesi için Enerji Performans Sözleşmelerini (EPS) devreye alacağız. EPS ile kamu idarelerinin maliyetlerini, sağladıkları tasarruflar karşılayacak" ifadesini kullandı.

1,3 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Dönmez, Enerji Verimliliği Derneği İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin enerji zengini bir ülke olmadığını ve yurt dışı kaynaklı her enerjinin ekonomiye yük olduğunu söyledi. Türkiye'nin enerji talebinin de giderek arttığını kaydeden Dönmez, enerji yoğunluğunun gelişmiş ülkelere kıyasla yüzde 40'a yakın azaltılabilecek bir potansiyel olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'nı yaklaşık 1,5 yıl önce uygulamaya başladığını anımsatan Dönmez, bu kapsamda 2017-2018 döneminde enerji verimliliğine 1,35 milyar dolar yatırım yapıldığını söyledi.

KAZAN KAZAN MODELİ

Bu potansiyelin gerçekleşmesi için de Enerji Performans Sözleşmelerini (EPS) devreye alacaklarını dile getiren Dönmez, “EPS ile kamu idarelerinin maliyetlerini, sağladıkları tasarruflar karşılayacak. 15 yıla kadar uzun dönemli sözleşme yapabilme imkanı getirildi. Enerji verimliliği danışmanlık şirketleri kurumlarda etütlerini yapacak ve uygulanacak verimlilik önlemlerini belirleyecek. Uygulama aşamasından sonra, referans tüketimle yeni tüketim arasındaki farkı tahsil edecek ve sistemi süreç sonunda kurumlara devredecek. Aslında, kazan-kazan modelinin en güzel örneği” diye konuştu.

Enerjide yeni istihdam alanı

  • Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın da enerji verimliliğine geçen yıl dünya çapında 234 milyar dolar yatırım yapıldığını ve bu sektördeki yatırımların enerji üretim yatırımlarıyla neredeyse eşit seviyeye geldiğini dile getirdi. Türkiye’nin her yıl 700 binin üzerinde gence yeni iş imkanı oluşturması gerektiğine dikkati çeken Kalsın, enerji verimliliğinin kalifiye gençlerin iş hayatına atılmasını sağlayarak istihdam oluşturacak yeni ve önemli bir sektör olduğunu söyledi. “Aklınla Verimli Yaşa” sloganıyla başlatılan “Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Alanlarında Kamu Farkındalığının Artırılması” iletişim kampanyası, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği (AB) hibesi ve Dünya Bankası ile birlikte yürütülüyor.

22 ilde yeşil koridor
EKONOMİ
22 ilde yeşil koridor
Hayalperest ideolojileribir kenara bırak

Hayalperest ideolojileri
bir kenara bırak

Türkiye'den, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e sert tepki.
3 puan Musleradan

3 puan Muslera'dan

​Muslera'nın devleştiği maçta G.Saray Alanyaspor'u 1-0 yendi.
Fransada sular durulmuyor

Fransa'da sular durulmuyor

​Sarı yelekliler de protestolara destek vererek sokaklara döküldü.
NATO'ya görevini<br>Erdoğan hatırlattı

NATO'ya görevini
Erdoğan hatırlattı

​AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Ünal, açıklamalarda bulundu.
En huzurlu şehir:<br>Şafşavan

En huzurlu şehir:
Şafşavan

​Evlerin mavi olmasının ise bir sebebi var.
MSB kınadı

MSB kınadı

2019 ​Nobel Edebiyat Ödülü, Bosna soykırımının inkarcısı Handke'ye verilmişti.
İç savaş gibi

İç savaş gibi

​Fransız polisinin eylemcilere müdahalesinde kan döküldü.
Muş'ta PKK'ya darbe

Muş'ta PKK'ya darbe

Şenyayla bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Yine sivilleri hedef aldılar

Yine sivilleri hedef aldılar

Esed rejimi ve Rusya İdlib'deki yerleşimleri vurdu.
Halk Bankası'nı<br>dolandırmak istediler

Halk Bankası'nı
dolandırmak istediler

Cumhurbaşkanı, Şehir Üniversitesi tartışmalarını değerlendirdi.
Onun için <br>seve seve ölürüm

Onun için
seve seve ölürüm

​Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 96'ncı gününde devam ediyor.
Lider hata yapmadı

Lider hata yapmadı

Sivasspor galibiyet serisini 6 maça çıkardı.
İlginç ve güzel<br>bir hat inşa edildi

İlginç ve güzel
bir hat inşa edildi

​Cumhurbaşkanı Libya mutabakatı hakkında açıklama yaptı.
42 bin araç<br>için geri sayım

42 bin araç
için geri sayım

​Son tarih 31 Aralık: 719 araç sahibine teslim edildi.
Tarihi anlaşma onaylandı

Tarihi anlaşma onaylandı

Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat Resmi Gazete'de.
22 şehre<br>ekolojik koridor

22 şehre
ekolojik koridor

Çevre ve Şehircilik Bakanı son bilgileri paylaştı.
Türk halkı <br>en çok onu beğendi

Türk halkı
en çok onu beğendi

EURO 2020 anketinde dikkati çeken sonuçlar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.