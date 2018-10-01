Vezneler mükellef bitene kadar çalışacak

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bugün sona eren yapılandırmalar için gece yarısında sonra da işlem kabul edeceğini bildirdi.

GİB'den yapılan yazılı açıklamada, bugün 6736, 7020 ve 7143 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunlar uyarınca yapılacak taksit ödemelerinin son günü olduğu hatırlatıldı.

Vergi dairelerince saat 24.00'e kadar tahsilat yapılacağının belirtildiği açıklamada, "Ancak vergi dairelerinde bekleyen son mükellefimiz ödemesini tamamlayana kadar vergi dairelerince tahsilat yapılmaya devam edilecektir. Yani mükellefler saat 00:00'ı geçse de ödemelerini yapabilecek." bilgisi paylaşıldı.

"Zamanında ödemeyen hakkını kaybedecek"

Ankara Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, yaptığı açıklamada, mükelleflerin yapılandırmanın sağladığı avantajlardan yararlanması için son ödeme süresini kaçırmaması gerektiğini söyledi.

Karayılan, "Bu kanun, kaçırılmaması gereken çok önemli fırsatlar sundu. Alacak asıllarına yıllık yüzde 16,80 olarak uygulanan gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarını kullanarak faiz hesapladık. Böylece bu borçlar üzerindeki faiz yükü neredeyse üçte bir, dörtte bir seviyelerine düştü." dedi.

"Yüzde 60 yerine yüzde 3-4 oranında faiz alıyoruz"

Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 50'sinden, vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi zıyaı cezaları ile bunlara ilişkin gecikme zamlarının tamamının tahsilinden de vazgeçtiklerini anımsatan Karayılan, "Yine trafik para cezalarına, aylık yüzde 5 faiz üzerinden yıllık yüzde 60 faiz yerine Yİ-ÜFE tutarı hesaplayarak yıllık ortalama yüzde 3-4 oranında faiz alıyoruz." diye konuştu.

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