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Ekonomi Vodafone 5Gyi erken başlattı Türkiyenin ilk 5G stadyum konseri
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Vodafone 5G'yi erken başlattı: Türkiye'nin ilk 5G stadyum konseri

Vodafone, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında, uluslararası bir deneyime imza attı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Vodafone Park’ta Türkiye’nin ilk 5G stadyum konseri gerçekleşti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Vodafone 5Gyi erken başlattı: Türkiyenin ilk 5G stadyum konseri
Vodafone Park’ta Türkiye’nin ilk 5G stadyum konseri gerçekleşti.

Vodafone, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında, uluslararası bir deneyime imza attı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Vodafone Park’ta Türkiye’nin ilk 5G stadyum konseri gerçekleşti. Nil Karaibrahimgil, eş zamanlı bağlantı teknolojisiyle stattaki sahneye hologramıyla canlı bağlandı. Toplam 10 ülkeden çocuklar hologramlarıyla sahnede yer aldı.

İLAVE FREKANS TALEBİ

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, dünyada 80’i aşkın ülkede 200’ün üzerinde ticari 5G şebekesinin kullanıma sunulmuş durumda olduğunu kaydetti. Yapılan ilk uygulamaların özellikle dikey sektörlerde üretim ve otomasyon, oyun ve eğlence, ulaşım ve sağlık alanlarında yoğunlaştığını aktaran Şahin, “Bu teknolojiyle, yüksek kalitede canlı yayın yapabilme, sanal gerçeklik üzerinden ziyaretler öne çıkacak” diye konuştu. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel de “5G ihalesinin ötelenmesi durumunda yeni frekansların kullanıma sunulması ihtiyacı doğacak. İlave frekans tahsisini 5G ihalesini beklemeksizin gerçekleştirmek sektöre hız ve öngörülebilirlik kazandıracak” dedi.

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