Mobilde ortak altyapı önerisi

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, “Fiberde ortak altyapıyı biraz geç konuşmaya başlamış olabiliriz. Sadece fiberde değil, mobilde de ortak paylaşım, ortak altyapıda neler yapılabilir konusu zamanında konuşulabilirdi, hala da konuşulabilir.” dedi. Aksoy, Salgın sürecinin beklenmemesine karşın bu sürece hazırlıklı olduklarını ifade eden Aksoy, uzun zamandır yatırımlarını ve kaynaklarını hep dijitale aktardıklarını söyledi.

KAMU KESİMİNDE ORTAKLIK DÜŞÜNCESİ

Vodafone Türkiye CEO’su Aksoy, sektörde 3 ana oyuncu olsa da fiberde altyapı sağlayıcısının neredeyse tek operatör olduğuna dikkati çekti. Burada 3 operatörün aynı şekilde aktif olamadığını belirten Aksoy, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Fiberde ortak altyapı kullanımı için somut bir gelişme olmasa da somut bir niyet beyanı var. Cumhurbaşkanımızın konuya ilişkin ağustos ayında yaptığı bir açıklama var; daha sonra bunu takiben 1-2 kez gündeme getirdi. En sonuncusu da çok yeni, 1-2 hafta önce Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye’nin fiber altyapıya ihtiyacı olduğunu gündeme getirdi. Ulaştırma Bakanı, tüm operatör CEO’larının topladı, Varlık Fonu ile birlikte aralık ayında bir inisiyatif başlattı ortak altyapı şirketi kurmaya yönelik. Bundan sonraki yatırımlar ve mevcut altyapının kullanılması da gündemde. Dolayısıyla uzun yıllar sonra kamuda böyle bir niyet olduğunu görüyoruz, somut bir şey çıkmasını bekliyoruz. Operatörler arasında bu konuda fikir ayrılıkları olabilir ama kamuda Sayın Cumhurbaşkanı’ndan gelen böyle bir niyet var. Biz de bu niyeti çok önemsiyoruz ve destekliyoruz.”

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Engin Aksoy

VARLIK FONU ÇATISI ALTINDA OLSUN

Engin Aksoy, yapıyı kuracak ortak altyapı şirketinin Varlık Fonu çatısı altında olmasını da desteklediklerini, bu adımın müşteriye gidecek hizmet, operatörlerin verimliliğinin artması gibi faydaların dışında ülke ekonomisine önemli bir sermaye girişi sağlayacağını kaydetti.

Aksoy, “Sadece 3 operatör değil, iyi bir kurgu olursa buraya yabancı bağımsız yatırımcılar, fonlar da yatırım yapabilir. Çünkü Türkiye bu açıdan cazip bir ülke, yeter ki doğru düzenleme olsun ve doğru çatı kurulsun. Konuya artık bardağın yarısı doldu diye bakabiliriz.” ifadelerini kullandı.

SEKTÖR BİRLİKTE ÇALIŞABİLİR

Engin Aksoy, neyi daha iyi yapıp neyi yapamadıkları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ortak altyapı konusunu daha erken ve daha yüksek dozajda konuşmalarının daha iyi sonuçlar getireceğini ifade eden Aksoy, şunları kaydetti: “Fiberde ortak altyapıyı biraz geç konuşmaya başlamış olabiliriz. Sadece fiberde değil, mobilde de ortak paylaşım, ortak altyapıda neler yapılabilir konusu zamanında konuşulabilirdi, hala da konuşulabilir. Kulelerin ortak olması, altyapının bazı yerlerde gerekiyorsa ortak olması, bazı sistemlerin ortak kullanılması gibi sektörün önünü açacak hizmetin yaygınlaşmasını sağlayacak çözümler hayata geçirilebilir. Kulenin paylaşımı, kulenin üzerindeki ekipmanların paylaşımları gibi konular yapılıp hızlandırılabilir. Hem fiber ortak altyapı hem mobil ortak altyapı operatörler arasında çalışılabilecek konular. Sektör olarak birlikte çalışmayı daha iyi yapabilirdik, hala da yapabiliriz.”

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