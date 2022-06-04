Vodafone ekonomik raporunu yayımladı: 5G’den 15 yılda 1 trilyon gelir

Vodafone, 5G ve fiber teknolojilerinin ülke ekonomisine katkılarını analiz eden iki farklı çalışmaya imza attı. Vodafone’un Deloitte işbirliğiyle hazırladığı “Yeni Nesil Bağlantının Gücü: 5G Teknolojisinin Türkiye İçin Ekonomik ve Sosyal Faydaları” isimli çalışma, alanında ilk olma özelliği taşıyor.Buna göre, 5G teknolojisinin Türkiye’de hayata geçmesiyle 15 yılda 1 trilyon TL’yi aşkın gelir ve 479 milyar TL GSYH artışı bekleniyor. 5G’nin 1 yıl gecikmesi ise 120 milyar TL’lik bir katkıdan mahrum kalmak anlamına geliyor.

Engin Aksoy - Hasan Süel

FİBER KABLO YATIRIMLARI DA İNCELENDİ

Vodafone’un Politika Analiz Laboratuvarı (PAL) işbirliğiyle hazırladığı etki analizi çalışmasına göre ise fiber kablo uzunluğunu 4 kat artıracak yatırımlar ile 2030 yılına kadar her yıl GSYH’de yüzde 2,2 artış yakalanabilir. 2023’e kadar tüm işletmelere hızlı genişbant erişimi sağlanabilirse, 2023 yılı GSYH’sinde yüzde 1’lik ilave artış sağlanabilecek. Bu ilave artış, 2023 GSYH tahminlerine göre 8,1 milyar dolara denk geliyor.

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2027’DE KAPSAMA ORANI YÜZDE 75’E ÇIKACAK

Vodafone’un yayınladığı ekonomik etki analizleri, Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel’in katılımıyla düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Bugün 83 ülkede 209 operatörün 5G hizmetlerini başlattığını belirten Engin Aksoy, “2021 sonunda 521 milyon kullanıcıya ulaşan ve dünya nüfusunun yüzde 15’ini kapsayan 5G ağlarının, 2027 yılı sonunda yüzde 75’lik kapsama oranına sahip olması bekleniyor. Dünyadaki örneklere baktığımızda, 5G teknolojileri fabrikalarda, mağazalarda, ulaşım altyapısında, liman ve bağlantılı mekanlarda uygulanıyor; verimlilik artışı, maliyet tasarrufu gibi operasyonel faydalarla beraber kullanıcı deneyimini iyileştiriyor” dedi.

5 yılda 21 milyar TL GSYH etkisi

Engin Aksoy sürecin katkılarını şöyle özetledi: “5G ihalesinin ardından 5 yıllık süreçte yapacağı yatırım ve hizmet harcamaları sonucu oluşacak GSYH etkisi 21 milyar TL olacak. Sağlanan üretkenlik ve aktivite artışı ile 15 yıllık teknolojik döngüde 1 trilyon TL’nin üzerinde gelir artışı oluşacağı tahmin ediliyor. Bu sektörlerdeki gelir artışlarının toplam etkinin yüzde 70’inden fazlasına denk geleceği öngörülüyor."

Yatırımlara destek sağlanması önemli

Toplantıda konuşan Hasan Süel de şunları söyledi: “Dijital ekonomide veri trafiği sürekli artıyor. Operatörler olarak, yaptığımız şebeke ve frekans yatırımlarıyla bu trafiğin sürmesini sağlayan temel aktörler konumundayız. Bu yatırımları sürdürebilmek için sektörde süregelen sorunların çözülmesine ve destekleyici politikalara ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.”