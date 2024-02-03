Vodafone Vakfı'nın deprem bölgesine desteği sürüyor

Türkiye Vodafone Vakfı, depremin ilk gününden bu yana bölgede hayatın normale dönmesine katkıda bulunmak için çalışmalar aralıksız devam ettiriliyor. Depremden en çok etkilenen 11 ilde birçok proje hayata geçirildi. Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek projesiyle 91 bini aşkın çocuğa ulaştı. Nihai hedef ilk yılda 100 bin çocuğa ulaşmak olarak belirlenen proje kapsamında Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya ve Hatay'da konteyner teknoloji sınıfları azıldı.

Afetten etkilenen 11 ildeki köy, çadır kent ve konteyner kentleri ziyaret eden gezici eğitim çadırında 7-14 yaş arası çocuklar için müzik ve masal atölyeleri, kodlama eğitimleri ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenleniyor, oyun terapisiyle psikososyal destek sağlanıyor.

DİJİTAL BENİM İŞİM

Vakıf, "Dijital Benim İşim" projesi kapsamında 3 ilde kurduğu 15 eğitim konteyneriyle de 6 binden fazla kadına el sanatları eğitimi verdi. Vakıf ayrıca, AÇEV işbirliğiyle Adıyaman, Gaziantep ve Hatay’da kurulan Çocuk ve Aile Merkezleri ile 2 binin üzerinde çocuk ve ebeveyne katkı sağladı.

Kalbimiz onlarla birlikte atacak

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, deprem bölgesinde ilk etapta, barınma, gıda gibi acil temel ihtiyaçların karşılanmasına katkıda bulunduklarını belirtti. Bölgeye uzun vadede katkıda bulunabilecek sürdürülebilir ve çarpan etkisi yüksek çalışmalara odaklandıklarını vurgulayan Süel, “Mevcut projelerimizi deprem bölgesinin ihtiyaçlarına uyarladık. Konteyner kentler var olduğu sürece biz de bölgede olmaya devam edeceğiz. Kalbimiz bölgedeki vatandaşlarımızla birlikte atmaya devam edecek” dedi.







