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Ekonomi Vodafonedan yerli startuplara destek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Vodafone’dan yerli startup’lara destek

Vodafone’un startup ekosistemine değer katma hedefiyle hayata geçirdiği girişim hızlandırma programı Vodafone Vitrin büyümesini sürdürüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Engin Aksoy
Engin Aksoy

Halihazırda Tavla Stars, Asktrology ve Bartme gibi firmaların yer aldığı program kapsamında startup’lara yıllık 1 milyon TL’ye kadar dijital pazarlama hizmeti veriliyor. Programla 2023 sonuna kadar toplam 50 firmayla işbirliği yapılması, bu firmalara 75 milyon TL değerinde destek sağlanması ve firmalar için ek 600 milyon TL’lik ekonomik değer oluşturulması hedefleniyor. "Teknoloji iletişimi şirketi" olmayı hedeflediklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, "Amacımız, girişim ekosisteminin bir parçası olarak ekosistemin büyümesine öncülük etmek. Türkiye’nin dijital geleceğine yön vermek isteyen firmaları Vodafone Vitrin’e katılmaya davet ediyoruz" dedi.

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