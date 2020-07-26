Vodafone’dan yerli startup’lara destek

Halihazırda Tavla Stars, Asktrology ve Bartme gibi firmaların yer aldığı program kapsamında startup’lara yıllık 1 milyon TL’ye kadar dijital pazarlama hizmeti veriliyor. Programla 2023 sonuna kadar toplam 50 firmayla işbirliği yapılması, bu firmalara 75 milyon TL değerinde destek sağlanması ve firmalar için ek 600 milyon TL’lik ekonomik değer oluşturulması hedefleniyor. "Teknoloji iletişimi şirketi" olmayı hedeflediklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, "Amacımız, girişim ekosisteminin bir parçası olarak ekosistemin büyümesine öncülük etmek. Türkiye’nin dijital geleceğine yön vermek isteyen firmaları Vodafone Vitrin’e katılmaya davet ediyoruz" dedi.

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