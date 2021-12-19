Voleyi böyle vurdular ​

GÖKHAN ÖZTURAN

Yüzde 50 ÖTV dilimindeyken alınıp artan kurun etkisiyle yüzde 80’lik dilime geçen otomobiller, liste fiyatının çok üstünde satıldı. Ağustos ayındaki düzenleme ile 1600 cm3’e kadar motor silindir hacmine sahip binek otomobillerde, fabrika çıkış fiyatı 92 bin liraya kadar olan araçların yüzde 45 ÖTV diliminde, “92 bin 1 lira ile 150 bin lira” arasında olanlar yüzde 50 ÖTV diliminde, fabrika çıkış fiyatı 150 bin liradan fazla olan araçların ise yüzde 80 ÖTV diliminde vergilendirileceği açıklanmıştı. Özellikle yüzde 50 ÖTV diliminde yer alıp fabrika çıkış fiyatı “üst sınıra” yakın olan araçlar, artan kurun etkisiyle yüzde 80’lik dilime geçti. İşte bu durum fırsatçılara kapı araladı.

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EKONOMİ Stokçulukta yabancı el: TIR'larla araba topluyorlar

STOKÇULAR SERVETİNE SERVET KATTI

Stokçular, yüzde 50 ÖTV dilimi üst sınırındayken topladıkları araçlarda, kurun yükselmesini bekledi. Döviz kuru artıp araçlar yüzde 80’lik dilime geçince, bayilerin liste fiyatı otomatikman yükseldi. Vatandaş bayide araba bulamayınca, stokçuların kapalı otopark, arsa ve depolarda yatırdığı araçlar, artan liste fiyatının da 80-100 bin lira üstüne satışa çıkarıldı. Kur yükselmeden alınan araçlar, karaborsada stokçuların servetlerine servet kattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmada, ÖTV dilimlerindeki düzenlemeyi fırsata çeviren stokçular mercek altına alınacak.

İki katına satış

O dönem fabrika çıkış fiyatı 145 bin TL olan bir araç baz alındığında, stokçular bu aracı yüzde 50 ÖTV, diğer vergi ve harçlarla birlikte yaklaşık 258 bin liraya aldı. Artan kurla fabrika çıkış fiyatı 206 bin lirayı bulan araçlar yüzde 80’lik ÖTV dilimine geçti ve arabanın bayideki liste fiyatı 439 bin lira oldu. Dalgalı döviz kurunu fırsat bilip önceden araç toplayan fırsatçılar, 258 bin liraya aldıkları arabaları, bayide bulunmadığı için liste fiyatının da üstüne, 480-500 bin lira bandında sattı.