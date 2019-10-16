Volkswagen algıya oynadı

Manisa'ya 1 milyar avro yatırımla fabrika kurmak için kolları sıvayan Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in açıklamayı ertelediği iddia edildi. Alman basını tarafından kaynak gösterilmeden Volkswagen'in tepki çekeceği endişesiyle Barış Pınarı Harekatı süresince yatırıma dair açıklama yapmayacağı belirtilirken, yatırımdan vazgeçileceği öne sürüldü. Otomotiv çevreleri ise bunun tamamen bir imaj ve algı çalışması olarak Alman basını tarafından kurgulanmış bir haber olduğunu söyledi.

DİSTRİBÜTÖR DOĞUŞ'UN BORSA DEĞERİ DÜŞTÜ

Haberin yayılmasının ardından borsada işlem gören Volkswagen Grubu Türkiye distribütörü Doğuş Otomotiv'in hisse değerinde gözle görülür düşüş yaşandı. 6,43 hisse değeri ile güne başlayan DOAS koduyla işlem gören Doğuş Otomotiv 6,23'lere kadar geriledi. Gün içerisinde 6,63'e kadar çıkan Doğuş Otomotiv hisseleri aşağı yönlü seyrini devam ettirerek yeniden 6,38'e düştü.

MANİSA'DA ŞİRKET KURMUŞTU

Volkswagen Aktiengesellschaft, 943 milyon 500 bin Türk Lirası sermaye ile ‘Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ unvanlı şirketi Manisa’da kurmuştu. Şirketin merkezi “Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No: 14/118 Yunusemre/Manisa” olmuştu. Şirket; otomobil, kamyon ve her nevi motorlu araç ve nakil vasıtalarının tasarımı, imalatı ve montajı, bunların parçalarının ve komponentlerinin tasarımı, üretimi ve montajı ile tüm bu ürünlerin satışı, ithalatı ve ihracı başta olmak üzere bu konularla ilgili tüm diğer faaliyetleri yürütmek amacıyla kurulmuştu.

4 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Birçok marka için üretim faaliyetleri gerçekleştirecek olan tesisin 1 milyar avrodan daha fazlaya mal olacağını belirtiyor. Kurulacak tesisin Doğu Avrupa pazarı için VW Passat ve Skoda Superb benzeri modellerden yılda 300 ile 350 bin bin kadar üreteceğini belirttiler. Kaynaklara göre inşasının 2020 sonu, üretimin ise 2022 yılında başlaması beklenen tesis Manisa ve çevresinden 4 bin kişiyi istihdam edecek. Öte yandan Manisa’daki fabrika arazisinin içerisinden demiryolu geçiyor ve karayolu ulaşımı rahat bir noktada bulunuyor. Volkswagen’in çalışacak işçiler içinde lojman inşa edeceği belirtiliyor.

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Twitter'dan boykot çağrısı

Volkswagen'e sosyal medyadan gelen eleştiriler.

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Volkswagen'e sosyal medyadan gelen eleştiriler.

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Volkswagen'e sosyal medyadan gelen eleştiriler.

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Volkswagen'e sosyal medyadan gelen eleştiriler.

Volkswagen yatırımını yakından takip eden Türk halkı ise hassasiyetini sosyal medya platformu Twitter üzerinden gösterdi. 'Volkswagen Türkiye' şeklinde başlık açan vatandaşlar Türkiye gündeminde üst sıralara taşırken yapılacak yatırımın Barış Pınarı Harekatı'nı yıpratmak ve çarpıtmak maksatlı yapıldığını ifade ederek bu süreçte hassas olunması gerektiğini, hatta Alman üreticinin boykot edilebileceğini yazdı. Vatandaşlar, Volkswagen'in Türkiye'ye yaptığı satışlara da değinerek boykotun Alman marka aleyhine çok ciddi sonuçlar doğurabileceğinin altını çizdi. Volkswagen Türkiye geçmiş yıllarda 130-150 bin adede varan satışlara imza atmıştı.