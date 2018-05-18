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EkonomiVolkswagen de çekildiğini açıkladı
OTOMOTİV

Volkswagen de Paris Otomobil Fuarı'ndan çekildi

Volkswagen de çekildiğini açıkladı

Volkswagen tarafından yapılan açıklamada iki yılda bir düzenlenen ve Fransa'nın başkenti Paris'te otomotiv endüstrisini bir araya getiren Paris Auto Show'a katılımın olmayacağı belirtildi.

Diğer
​Volkswagen
​Volkswagen

Avrupa'nın en büyük otomotiv grubu olan Volkswagen, 2015 yılında patlak veren emisyon skandalının ardından geleneksel anlandaki otomobil fuarlarına olan katılımını Detroit ve Frankfurt da dahil olmak üzere sınırlandırmaya başlamıştı.

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Alman üretici bu hamlesiyle katılım için harcanacak 50 milyon euro civarındaki tutarı kasasında tutacak fakat bu karar kemer sıkma önleminin yanı sıra sektördeki bir başka trendi de gösteriyor zira Ford, Opel, Nissan, Infiniti, Volvo ve Mazda da bu fuara katılmama kararı almıştı. Şu sıralar Çinli otomobil üreticilerinin fuarlardaki hakimiyeti dikkat çekiyor.

Habertürk'ün aktardığına göre Volkswagen 2-3 Ekim'de düzenlenecek fuara katılmak yerine Paris'te "çeşitli iletişim etkinliklerine" ev sahipliği yapacağını duyurdu.

VW grubunun lüks segment markası olan Audi de Avrupa'nın en büyük otomobil fuarı olan Frankfurt'taki varlığını azaltıyor. Audi, gelecek yıl Detroit'e de katılmayacak, VW ise burada sınırlı bir otomobil serisiyle bulunacak.

Otomobil üreticilerinin fuar katılımlarını azaltmasının altında yatan bir başka etken de söz konusu etkinliklere gelen ziyaretçi sayısının gittikçe düşmesi.

Düşüşün nedenleri arasında ise teknolojik gelişimler ve otonom araçların da yer aldığı, ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) ve Barcelona'da yapılan Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress)'in öne çıkması da bulunuyor.

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