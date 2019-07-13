Volkswagen İzmir’e yakın

Volkswagen'in fabrika yatırımı için Türkiye'nin konuşulduğu ve İzmir'de karar kılındığı iddiaları gündeme düştü. Alman otomotiv devinin karar ile birlikte İmzir'de kurulacak fabrikayla bünyesinde bulunan Skoda ve Seat markalarının otomobilleri üretilecek. Öte yandan Ford Otosan ile ticari araç üretimi için işbirliği yapan Volkswagen Grubu'nun anlaşmayı genişlettiği açıklandı.

ALMAN MEDYASI İZMİR'İ İŞARET ETTİ

Alman dergisi Automobilwoche'nin kaynak göstermeden İzmir'in kesinleştiği bilgisini paylaştı. Automobilwoche'nin kaynak göstermediği haberinde Volkswagen Denetim Kurulu'nun İzmir yakınlarında bir fabrika kurma kararı verdiği ve Volkswagen'in iştiraki Skoda'nın da burada üretilecek markalardan biri olacağı belirtilmişti. Devletin yatırım kolaylığı gösterdiği ve teşvik verdiği Alman Volkswagen yatırım kararında Bulgaristan ve Türkiye arasında kalmıştı. Nihai kararda Türkiye'de birçok yatırımı bulunan ve Volkswagen Grubu'nun yüzde 17'lik hissesine sahip Katarlı'ların etkili olduğu iddiaları da yer aldı. Alman devi Türkiye'de karar kılarsa 22 yıl aranın ardından ilk kez bir otomobil fabrikası yatırımı gelmiş olacak.

İddiaların ardından Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in Denetim Kurulu sözcüsü yeni fabrikayla ilgili nihai kararın henüz alınmadığını belirtti. Volkswagen'in Türkiye yetkili satıcısı olan Doğuş Oto hisseleri derginin haberinin ardından 6,07 seviyelerine kadar yükselmiş ve hisselerle ilgili devre kesici uygulaması devreye girmişti. Volkswagen Denetim Kurulu sözcüsünin yaptığı açıklamanın ardından ise yüzde 6,99 primle 5,81 seviyesine geriledi.

FORD OTOSAN'LA İŞBİRLİĞİ GENİŞLEDİ

Öte yandan Ford ve Volkswagen şu ana kadar ticari araç üretimine odaklanan iş birliklerinin kapsamını elektrikli ve otonom araç teknolojileri alanında genişleteceklerini belirtti. Ford ve Volkswagen tarafından yapılan açıklamada, Volkswagen CEO'su Herbert Diess ve Ford CEO'su Jim Hackett'ın, iş birliklerinin kapsamını genişletme kararlarına ilişkin ayrıntıları New York'ta düzenlediği toplantıyla açıkladı. VW, Ford’a ait otonom araç geliştirme şirketi Argo AI’ya 2,6 milyar dolar yatırım yapacak. Ford, VW’in platformu ve parçalarını kullanarak en az 600 bin adet elektrikli araç üretmeyi ve böylece her iki şirketin de üretim-geliştirme maliyetlerini düşürmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda yakın zamanda Ford Otosan ile üretim işbirliği anlaşması açıklanmıştı.

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GEÇEN YIL 10,8 MİLYON ARAÇ SATTI

2018 yılında 10 milyon 830 bin adet araç satarak dünyanın en büyük otomotiv üreticisi olan Alman Volkswagen’in bünyesinde Skoda, Seat, Porsche, Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini ve Scania markaları bulunuyor. Volkswagen’in 4 kıtada 47 fabrikası bulunuyor. Fabrikaların yüzde 52’si Avrupa’da yer alırken, stratejik olanların yüzde 29’u ise Almanya sınırları içerisinde.