Volkswagen Türkiye’de olacak

Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in (VW) Türkiye’de kurulması planlanan üretim tesisine yönelik alternatif yer arayışı içinde olmadığı bildirildi. Volkswagen’in üretim sözcüsü Leslie Bothge yaptığı açıklamada, “Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye’ye kurulması planlanan üretim tesisi beklemede. Aktif olarak alternatif bir yer arayışı içinde de değiliz” ifadesini kullandı. Volkswagen’in daha önce yatırımı ertelediğini duyurması çeşitli spekülasyonların oluşmasına neden olmuştu. Volkswagen 15 Ekim tarihinde yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Suriye’deki askeri operasyonuna yönelik uluslararası eleştirilerin ardından Manisa’da gerçekleştireceği yatırımını ertelediğini açıklamıştı.

ÜÇ ÜLKE SIRAYA GİRMİŞTİ

Sonraki süreçte fabrikanın kendi ülkelerinde kurulmasını isteyen Sırbistan, Romanya ve planlama öncesinde Türkiye ile yarışan Bulgaristan yatırımı kendi ülkelerine çekmek adına gruba yönelik yeni teşvikler sağlayarak çeşitli teklifler götürmüşlerdi. Alman otomobil üreticisi Volkswagen, geçtiğimiz ay Manisa’da yaklaşık 1 milyar TL sermaye ile “Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ” adında bir şirket kurmuştu. Manisa’da açılacak fabrikada Volkswagen Grubu bünyesindeki Seat ve Skoda gibi markalarında üretilmesi planlanıyor. Şehirde 5 bin kişiye istihdam imkanı sağlaması öngörülen tesisin üretim kapasitesinin ise yıllık 300 bin olacağı belirtiliyor.