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Ekonomi Volkswagenden çip uyarısı İkinci çeyrekte üretimi daha sert vuracak hazır olun
OTOMOTİV

Volkswagen'den fabrika müdürlerine çip uyarısı: Daha sert vuracak hazır olun! ​

Volkswagen'den çip uyarısı: İkinci çeyrekte üretimi daha sert vuracak hazır olun!

Otomotiv sektöründe koronavirüs salgını sonrası ortaya çıkan çip krizi giderek büyüyor. Çok sayıda otomotiv devi üretimlerini belli aralıklarla durdurma kararı alırken Alman otomotiv markası Volkswagen'den ise dikkat çeken bir uyarı geldi. Fabrika müdürleri çip tedarikinde ortaya çıkan sıkıntının ikinci çeyrekte üretimi daha sert vuracağı yönünde uyarıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak Diğer
Volkswagenden fabrika müdürlerine çip uyarısı: Daha sert vuracak hazır olun! ​
Volkswagen, global çip sıkıntısının ikinci çeyrekte üretimi daha fazla vurmasına hazır olunması uyarısı yaptı.

Volkswagen AG, fabrika müdürlerini global çip tedarikinde sorunların ikinci çeyrekte üretimi daha sert vurmasına hazır olunması için uyardı.

İKİNÇİ ÇEYREK UYARISI

Financial Times'ın haberine göre, Volkswagen grubu içinde yer alan Seat'ın Başkanı Wayne Griffiths yaptığı açıklamada, "Tedarikçiler ve Volkswagen Grubu tarafından ikinci çeyrekte, ilk çeyrekten muhtemelen daha kayda değer zorluklarla karşı karşıya kalacağımız yönünde uyarıldık" dedi.

Griffiths, Seat'ın Barcelona'nın Martorell fabrikasında hangi modellerin üretimine devam edeceklerine çiplerin teminine göre karar vereceklerini belirtti.

Yarı iletken çipler yeni araçla için son derece önemli bileşenleri olarak öne çıkıyor.
Yarı iletken çipler yeni araçla için son derece önemli bileşenleri olarak öne çıkıyor.

60 MİLYAR DOLARLIK KAYIP!

Koronavirüs salgını sonrasında ortaya çıkan çip tedarik sorunu otomotiv devlerinin gelirlerini de ciddi anlamda etkilemesi bekleniyor. Danışmanlık firması AlixPartners çip kıtlığın bu yıl küresel otomotiv endüstrisinden elde edilen geliri 60 milyar dolar azaltacağını tahmin ediyor.

İkinci el araçta çip uyarısı: Fiyatlar yeniden yükselişe geçecek
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İkinci el araçta çip uyarısı: Fiyatlar yeniden yükselişe geçecek

ÇİPLER NERELERDE KULLANILIYOR?

Yarı iletken çipler, bilgi-eğlence sistemleri gibi alanlar ve hidrolik direksiyon ve frenler gibi daha temel parçalar için yeni araçların son derece önemli bileşenleri olarak öne çıkıyor. Araca ve seçeneklerine bağlı olarak uzmanlar, bir araçta yüzlerce yarı iletken çipin olabileceğini söylüyor. Gelişmiş güvenlik ve bilgi-eğlence sistemlerine sahip daha yüksek fiyatlı araçlar, farklı çip türleri de dahil olmak üzere bir temel modelden çok daha fazlasına sahip bulunuyor.

Çip krizi sonrası sıfır araç tedarikinde aksaklıkların ortaya çıkması bekleniyor.
Çip krizi sonrası sıfır araç tedarikinde aksaklıkların ortaya çıkması bekleniyor.

İKİNCİ ELDE FİYATLAR YENİDEN YÜKSELEBİLİR

Geçtiğimiz yıl koronavirüs kaynaklı otomotiv fabrikaları geçici olarak kapılarını kapatınca çok sayıda sıfır araç modelinde tedarik problemi yaşanmış, araç alacaklar ikinci ele yönelince fiyatlar ise kimi modellerde neredeyse ikiye katlanmıştı.

Konuyla ilgili konuşan sektör temsilcileri otomotivdeki çip krizinin büyümesi ve geçtiğimiz yılki senaryoya benzer bir tablonun ortaya çıkması halinde araç alımı yapacakların ikinci ele yöneliminin artacağının altını çiziyor.

  • Sektör temsilcileri, çip krizi sonrası ortaya çıkacak tedarik sıkıntısının ikinci el tarafında fiyatlara yansımasının ilk etapta yüzde 10 şeklinde olmasının da kuvvetle muhtemel olduğunu kaydediyor.

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