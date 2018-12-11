Ekonomi Volkswagenden Türkiyeye devasa yatırım
OTOMOTİV

Volkswagen’den Türkiye`ye devasa yatırım

Volkswagen’den Türkiye'ye devasa yatırım

Alman otomobil devi Volkswagen, yatırım için Türkiye’yi seçti. 2022’de faaliyete geçmesi beklenen fabrikada 4-5 bin kişiye iş sağlanacak. Sıfırdan fabrika için 750 milyon euroluk yatırım yapılacağı tahmin ediliyor. Fabrikada Skoda ve Seat markaları için üretim yapılacak.

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2022’de faaliyete geçmesi beklenen fabrikada 4-5 bin kişiye iş sağlanacak.
2022’de faaliyete geçmesi beklenen fabrikada 4-5 bin kişiye iş sağlanacak.

Türkiye, otomotivde son yılların en büyük yatırımına hazırlanıyor. 2022'ye kadar 34 milyar euroluk yatırım yapmayı planlayan Alman devi Volkswagen Grubu, yeni üretim tesisi için Türkiye'yi seçti. Grup bünyesindeki Skoda ve Seat markaları için üretim yapacak fabrika yatırımında Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan ve Romanya'nın adı geçiyordu. Sabah Gazetesi'nin Automobilwoche'ye dayandırdığı haberine, Türkiye otomotiv sanayisindeki bilgi birikimi, tecrübesi ve kalifiye iş gücü nedeniyle seçildi. 2022'de faaliyete geçmesi beklenen fabrika, yaklaşık 4-5 bin kişiye istihdam yaratacak. Sıfırdan yatırımın 500 milyon ila 750 milyon euroarasında olacağı tahmin ediliyor.

SKODA KONTROL EDECEK

Skoda Karoq ve Seat Ateca Çekya'daki Kvasiny fabrikasında üretiliyor. VW Grubu, üretimi Türkiye'ye kaydırarak Kvasiny'de başka modeller için kapasite yaratacak. Türkiye'deki fabrikanın hangi marka tarafından yönetileceği konusunda karar verilmedi. Ancak, Skoda'nın kontrolünde olacağı tahmin ediliyor. Volkswagen Grubu, son yıllarda talebi karşılamakta zorlanan Skoda'ya yeni fabrika için onay vermişti.

TİCARİ ARAÇ DA TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK

Elektrıklı otomobiller konusunda atağa geçen VW, mevcut fabrikalarında elektrikli modellere yer açmayı planlıyor. Bu doğrultuda Ford'la işbirliğine hazırlanan VW'nin ticari araç modeli Transporter'ı Almanya yerine Türkiye'de Ford Otosan'ın Gölcük Fabrikası'nda üreteceği konuşuluyor.

BAKANLIK DEVREDE

Yatırımla ilgili ne Volkswagen'den ne de Ankara'dan resmi bir açıklama henüz yok. Ancak, Sanayi Bakanlığı'nın yatırım için devrede olduğu ve Volkswagen ile yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldığı konuşuluyor. Resmi açıklamanın ise yakında yapılacağı söyleniyor. Volkswagen AG Başkanı Herbert Diess 18 Kasım'da yaptığı açıklamada, yeni üretim tesisi için fizibilite çalışması yaptıklarını açıklamıştı.

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VW'Yİ YATIRIMA ÇAĞIRMAK 'MİLLİ MİSYON'

Volkswagen Grubu markaları Audi, Lamborghini, Bentley, Bugatti, Porsche, Seat, Skoda, Scania, Volkswagen'in distribütörü Doğuş Otomotiv de yatırıma destek veriyor. Doğuş Otomotiv Başkanı Ali Bilaloğlu, VW'yi Türkiye'de yatırım için ikna etmeye çalıştıklarını söyledi. Her toplantıda Türkiye'nin avantajlarını anlattıklarını ifade eden Bilaloğlu, bunun 'milli misyon' olduğunu kaydetti. Bilaloğlu, "VW Grubu, Skoda'nın ek fabrika talebine onay vermişti. Türkiye her zaman böyle bir incelemede potada olur. VW ticari araç konusunda Ford ile işbirliği yapacağını duyurdu. Bu durum Türkiye'deki Ford üretim tesislerine etkisi olabilir" dedi.

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