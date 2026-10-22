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Wiro Teknoloji insan kaynaklarına özel Türkçe yapay zeka modeli geliştirecek

Wiro Teknoloji insan kaynaklarına özel Türkçe yapay zeka modeli geliştirecek

09:51, 22/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 11:40, 22/10/2026, Perşembe
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Wiro Teknoloji insan kaynaklarına özel Türkçe yapay zeka modeli geliştirecek
Proje kapsamında ayrıca Türkçeye ve insan kaynakları alanına özgü değerlendirme veri setleri, sektörel model uyarlama yöntemleri, açıklanabilir yapay zekâ bileşenleri ve KVKK uyumlu güvenli veri işleme altyapısı üzerinde çalışılacak.

Yapay zekâ girişimcisi Emin Budak’ın kurucusu ve CEO’su olduğu Wiro Teknoloji, Teamso Teknoloji ile geliştireceği “İnsan Kaynakları Süreçleri için Aday Mülakat Asistanı” projesiyle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının proje başına 50 milyon TL’ye kadar hibe desteği sunduğu Türkçe Büyük Dil Temel Modeli Sektörel Uyarlama Projesi Çağrısı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Wiro Teknoloji A.Ş. ve Teamso Teknoloji A.Ş., insan kaynakları süreçlerine özel Türkçe yapay zekâ modeli ve yapay zekâ destekli Aday Mülakat Asistanı geliştirmek üzere iş birliğine imza attı.

Projenin iş birliği imzaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 13 Haziran 2026 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen Türkiye Yapay Zekâ Zirvesi kapsamında atıldı. Zirvede ayrıca Türkiye’nin 2026–2030 dönemine ilişkin Yapay Zekâ Eylem Planı kamuoyuna açıklandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Türkçe Büyük Dil Temel Modeli Sektörel Uyarlama Projesi Çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazanan projeyle, Türkçenin dilsel ve kültürel özelliklerini anlayabilen ve insan kaynakları alanındaki değerlendirme ihtiyaçlarına göre uyarlanmış bir yapay zekâ altyapısı oluşturulması hedefleniyor.

Çağrı kapsamında Bakanlık tarafından desteklenmeye uygun bulunan projelere proje başına 50 milyon TL’ye kadar hibe desteği sunuluyor.

Adaylarla sesli ve görüntülü mülakat gerçekleştirecek

Geliştirilecek Aday Mülakat Asistanı; adaylarla sesli ve görüntülü görüşmeler gerçekleştirebilecek, adayın özgeçmişini pozisyonun iş tanımı ve yetkinlik kriterleriyle birlikte değerlendirebilecek.

Sistem, mülakat sırasında verilen yanıtları kurum tarafından önceden belirlenen değerlendirme rubrikleri doğrultusunda analiz ederek insan kaynakları ekiplerine ölçülebilir, gerekçelendirilebilir ve karşılaştırılabilir raporlar sunacak.

Proje kapsamında ayrıca Türkçeye ve insan kaynakları alanına özgü değerlendirme veri setleri, sektörel model uyarlama yöntemleri, açıklanabilir yapay zekâ bileşenleri ve KVKK uyumlu güvenli veri işleme altyapısı üzerinde çalışılacak.

Nihai işe alım kararının insan kaynakları uzmanları tarafından verilmesine devam edilirken yapay zekâ; görüşmelerin standartlaştırılması, aday yanıtlarının belirlenen kriterlerle karşılaştırılması ve değerlendirme sürecinin daha verimli yürütülmesi için karar destek aracı olarak kullanılacak.

Projenin yapay zekâ çalışmalarına Emin Budak liderlik edecek

Projenin Wiro Teknoloji tarafındaki yapay zekâ mimarisi, sektörel model uyarlama, sesli ve görüntülü mülakat altyapısı, açıklanabilir değerlendirme sistemi ve ürünleştirme çalışmaları, şirketin Kurucusu ve CEO’su Emin Budak’ın liderliğinde yürütülecek.

Yazılım geliştirme ve teknoloji girişimciliği alanında 20 yılı aşkın deneyime sahip olan Budak, Wiro Teknoloji bünyesinde yapay zekâ modellerinin gerçek iş süreçlerinde kullanılmasını sağlayan altyapıların ve geliştirici platformlarının oluşturulmasına yönelik çalışmaları yönetiyor.

Projede Wiro Teknoloji’nin yapay zekâ modelleri, model çalıştırma altyapısı ve ürün geliştirme konusundaki teknik deneyimi ile Teamso Teknoloji’nin insan kaynakları süreçlerindeki sektörel bilgi birikimi bir araya getirilecek.

“İnsan kararının yerine değil, yanında konumlandırıyoruz”

Wiro Teknoloji Kurucusu ve CEO’su Emin Budak, proje hakkında şu değerlendirmede bulundu:

“Genel amaçlı yapay zekâ modelleri, işe alım gibi yüksek düzeyde bağlam, tutarlılık ve açıklanabilirlik gerektiren süreçlerde tek başına yeterli olmayabiliyor. Biz Türkçenin dilsel özelliklerini, pozisyon gerekliliklerini ve kurumların yetkinlik kriterlerini birlikte değerlendirebilen, ulaştığı sonuçları gerekçeleriyle sunabilen güvenilir bir sistem geliştirmeyi hedefliyoruz.

Yapay zekâyı insan kaynakları uzmanının yerine karar veren bir sistem olarak değil, uzmanların daha hızlı, tutarlı, ölçülebilir ve veriye dayalı kararlar almasına yardımcı olan bir asistan olarak konumlandırıyoruz. Nihai karar her zaman yetkili insan kaynakları profesyonellerinde olacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının proje başına 50 milyon TL’ye kadar hibe desteği sunduğu bu çağrı kapsamında projemizin desteklenmeye hak kazanması, sektörel yapay zekâ alanında ortaya koyduğumuz teknik yaklaşım açısından önemli bir gelişme. Wiro’nun yapay zekâ altyapısı ve model mühendisliği deneyimini Teamso’nun insan kaynakları alanındaki uzmanlığıyla birleştirerek Türkiye’den geliştirilen ve uluslararası pazarlarda da kullanılabilecek güçlü bir teknoloji ortaya çıkarmak istiyoruz.”

Türkçenin yapay zekâdaki temsil gücü artırılacak

Türkçe Büyük Dil Temel Modeli Sektörel Uyarlama Projesi Çağrısı, Türkiye’nin üretken yapay zekâ alanındaki teknolojik kapasitesini güçlendirmek ve Türkçenin yapay zekâ uygulamalarındaki temsilini artırmak amacıyla hayata geçirildi.

Çağrı kapsamında Türkçe büyük dil modellerinin finans, sağlık, eğitim, sanayi ve insan kaynakları gibi farklı sektörlerin ihtiyaçlarına göre uyarlanması amaçlanırken, desteklenmeye uygun bulunan projeler için Bakanlık tarafından proje başına 50 milyon TL’ye kadar hibe desteği sunuluyor.

Wiro Teknoloji ve Teamso Teknoloji, geliştirilecek Aday Mülakat Asistanı ile Türkiye’de yapay zekânın somut iş süreçlerinde güvenli, açıklanabilir ve ölçülebilir biçimde kullanılmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Başlıklar :Yapay Zekaİnsan KaynaklarıTeknoloji
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