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Ekonomi

Xerox Türkiye’yi Lidya Grup aldı

Dijital baskı teknolojisi şirketleri arasında yer alan Lidya Grup, Xerox’un Türkiye’deki şirketini satın aldı.

Ekonomi Servisi
04:00 . 7/09/2023 الخميس
Yeni Şafak
David Dyas, Bekir Öz.

David Dyas, Bekir Öz.

Amerika merkezli şirketin ilk defa gerçekleştirdiği bu satış ile Lidya Grup, yatırımlarını artırmayı hedefliyor. İlk etapta 20 milyon dolarlık bir yatırım ile hayata geçen bu projenin 40 milyon dolarlık ek yatırım ile sürdürülmesi planlanıyor. Lidya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Öz, hem Türkiye’yi baskı üretim üstü haline getirmeyi, hem de Birleşik Krallık ve Avrupa’ya ihracat yapmayı hedeflediklerini dile getirdi. Xerox MEEIA Bölgesi Başkanı (Orta Doğu ve Afrika, Orta ve Doğu Avrupa, Avrasya, İskandinavya ve Hindistan) David Dyas, bu stratejik gelişmenin markanın Türkiye pazarındaki gücünü perçinlemek için çok güzel bir adım olduğunu belirtti.



#Xerox
#Dijital baskı
#Ozalit
#Teknoloji
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