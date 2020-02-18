Ekonomi Yabancı iştahı artacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yabancı iştahı artacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, önümüzdeki dönemde iş yapma ortamını daha yatırımcı dostu hale getirecek pek çok düzenlemeyi hayata geçireceklerini ifade ederek, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu’nda bu manada alınması gereken tedbirlere odaklanıldığını kaydetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Türkiye'nin doğrudan yabancı yatırımları teşvik eden oldukça cömert bir teşvik sistemi bulunduğunu hatırlatan Varank, proje bazlı teşviklerle; Türkiye'ye ilk defa gelen, stratejik ürünler üreten, ülkenin teknolojik seviyesini ve ihracat kapasitesini artıran yatırımlara öncelik verildiğini söyledi.

TÜRKİYE'DE AVANTAJ ÇOK

Türkiye'nin sahip olduğu iç pazar, coğrafi avantajlar, dinamik iş gücü ve güçlü sanayi altyapısının yatırımcılara eşsiz fırsatlar sunduğunu anlatan Varank, şunları söyledi: "Bakın çok açık söylüyorum: Bu dönemde Türkiye’de yatırım yapan kazanır. Bu sene; kimya, petro-kimya, ulaştırma teknolojileri, entegre madencilik, savunma ve elektronik gibi pek çok kritik alanda dev yatırımların başlamasını bekliyoruz. Ben bu durumun özellikle yabancı yatırımcıların da iştahını artıracağını düşünüyorum. Buradan hareketle de 2020 yılında doğrudan yabancı yatırımlarda güçlü bir ivmelenme bekliyoruz. Tabii yapılan yatırımların sanayimizde bir kapasite oluşturması en temel önceliğimiz. Alıcı ile satıcıyı aynı anda destekleyerek, Türkiye’nin ihtiyacı olan teknoloji ve ürünleri yerelde üretmek istiyoruz. Bu program, yerli ve yabancı yatırımcı arasında hiçbir ayrım gözetmiyor."

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