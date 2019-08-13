Yabancı sermaye Türkiye’yi seçti

Küreselleşme sürecinin ortaya çıkardığı en önemli olgulardan biri olarak görülen, ülkelere orta ve uzun vadeli sermaye ve teknoloji getiren doğrudan yabancı yatırımlar dünya genelinde geçen yıl 2009’dan bu yana kaydedilen en düşük değere geriledi. Türkiye’de ise 2018’de yabancı sermaye girişinde yıllık bazda yüzde 12,8’lik artış kaydedildi. Türkiye, 199 ülkenin yer aldığı sıralamada, geçen yıl bir önceki yıla göre en fazla dış yatırım alan ülkeler sıralamasında 4 basamak atlayarak 23’üncü sıraya yerleşti. Ülke, geçen yıl 12 milyar 944 milyon dolar doğrudan yabancı yatırım aldı.

KÜRESEL ÖLÇEKTE DÜŞÜŞ VAR

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü’nün (UNCTAD) verilerine göre, geçen yıl ülkelerin aldığı toplam doğrudan yabancı yatırım (FDI) miktarında bir önceki yıla göre yüzde 13,4’lük düşüş gerçekleşti. Geçen yıl dünya genelinde gerçekleştirilen dış yatırım

1 trilyon 297 milyar dolar oldu. Böylece, küresel bazda doğrudan yabancı yatırım miktarında 2009 yılında kaydedilen 1 trilyon 172 milyar dolarlık seviyeden bu yana en düşük değer görüldü.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER YÜKSELİŞTE

Ülke grupları bazında bakıldığında, gelişmekte olan ülkelere gerçekleştirilen doğrudan yabancı yatırım tutarı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2’lik artış gösterirken, gelişmiş ülkelerde söz konusu dönemde yüzde 27 düştü. Gelişmekte olan ülkelerde dış yatırım, en yüksek değere 728,8 milyar dolarla 2015 yılında ulaştı. Geçen yıl söz konusu ülkelere gerçekleştirilen yabancı sermaye akışı 706,4 milyar dolarla, 2015 yılından sonraki en iyi seviyeye ulaştı. Öte yandan, gelişmiş ülkelere gerçekleştiren doğrudan yabancı yatırım 556,9 milyar dolarla, 2004’teki 401,6 milyar dolarlık değerden beri en düşük seviyeye geriledi.

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EN FAZLA YATIRIM ASYA’YA

Bununla birlikte coğrafi bölgeler bazında bakıldığında ise geçen yıl en fazla doğrudan yabancı yatırım alan kıta 552 milyar 835 milyon dolarla Asya oldu. Bu kıtayı 438 milyar 232 milyon dolarla Amerika, 196 milyar 628 milyon dolarla Avrupa ve 45 milyar 902 milyon dolarla Afrika takip etti.

10 ülke toplam yatırımın yüzde 70’ine sahip

Geçen yıl en fazla doğrudan yabancı yatırım alan ilk 10 ülke, küresel bazdaki toplam miktarın yaklaşık yüzde 70’ine sahip oldu. Ülkeler bazında geçen yıl en fazla doğrudan yabancı yatırım alan ilk üç ülke ABD, Çin ve Hong Kong oldu. ABD 251 milyar 814 milyon dolar, Çin 139 milyar 43 milyon dolar ve Hong Kong 115 milyar 662 milyon dolar FDI aldı.



