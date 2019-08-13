Ekonomi Yabancı sermaye Türkiyeyi seçti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yabancı sermaye Türkiye’yi seçti

Ülkelere orta ve uzun vadeli sermaye ve teknoloji getiren doğrudan yabancı yatırımlar geçen yıl dünya genelinde 2009’dan bu yana en düşük değerini aldı. Buna rağmen Türkiye’de 2018’de yabancı sermaye girişinde yıllık bazda yüzde 12,8’lik artış gerçekleşti. Böylece en fazla dış yatırım alan ülkeler sıralamasında Türkiye, 4 basamak atlayarak 23’üncü sıraya yerleşti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Küreselleşme sürecinin ortaya çıkardığı en önemli olgulardan biri olarak görülen, ülkelere orta ve uzun vadeli sermaye ve teknoloji getiren doğrudan yabancı yatırımlar dünya genelinde geçen yıl 2009’dan bu yana kaydedilen en düşük değere geriledi. Türkiye’de ise 2018’de yabancı sermaye girişinde yıllık bazda yüzde 12,8’lik artış kaydedildi. Türkiye, 199 ülkenin yer aldığı sıralamada, geçen yıl bir önceki yıla göre en fazla dış yatırım alan ülkeler sıralamasında 4 basamak atlayarak 23’üncü sıraya yerleşti. Ülke, geçen yıl 12 milyar 944 milyon dolar doğrudan yabancı yatırım aldı.

KÜRESEL ÖLÇEKTE DÜŞÜŞ VAR

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü’nün (UNCTAD) verilerine göre, geçen yıl ülkelerin aldığı toplam doğrudan yabancı yatırım (FDI) miktarında bir önceki yıla göre yüzde 13,4’lük düşüş gerçekleşti. Geçen yıl dünya genelinde gerçekleştirilen dış yatırım

1 trilyon 297 milyar dolar oldu. Böylece, küresel bazda doğrudan yabancı yatırım miktarında 2009 yılında kaydedilen 1 trilyon 172 milyar dolarlık seviyeden bu yana en düşük değer görüldü.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER YÜKSELİŞTE

Ülke grupları bazında bakıldığında, gelişmekte olan ülkelere gerçekleştirilen doğrudan yabancı yatırım tutarı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2’lik artış gösterirken, gelişmiş ülkelerde söz konusu dönemde yüzde 27 düştü. Gelişmekte olan ülkelerde dış yatırım, en yüksek değere 728,8 milyar dolarla 2015 yılında ulaştı. Geçen yıl söz konusu ülkelere gerçekleştirilen yabancı sermaye akışı 706,4 milyar dolarla, 2015 yılından sonraki en iyi seviyeye ulaştı. Öte yandan, gelişmiş ülkelere gerçekleştiren doğrudan yabancı yatırım 556,9 milyar dolarla, 2004’teki 401,6 milyar dolarlık değerden beri en düşük seviyeye geriledi.

REKLAM

EN FAZLA YATIRIM ASYA’YA

Bununla birlikte coğrafi bölgeler bazında bakıldığında ise geçen yıl en fazla doğrudan yabancı yatırım alan kıta 552 milyar 835 milyon dolarla Asya oldu. Bu kıtayı 438 milyar 232 milyon dolarla Amerika, 196 milyar 628 milyon dolarla Avrupa ve 45 milyar 902 milyon dolarla Afrika takip etti.

  • 10 ülke toplam yatırımın yüzde 70’ine sahip
  • Geçen yıl en fazla doğrudan yabancı yatırım alan ilk 10 ülke, küresel bazdaki toplam miktarın yaklaşık yüzde 70’ine sahip oldu. Ülkeler bazında geçen yıl en fazla doğrudan yabancı yatırım alan ilk üç ülke ABD, Çin ve Hong Kong oldu. ABD 251 milyar 814 milyon dolar, Çin 139 milyar 43 milyon dolar ve Hong Kong 115 milyar 662 milyon dolar FDI aldı.


Kamu işçileri zam konusunda anlaştı
EKONOMİ
Kamu işçileri zam konusunda anlaştı
Başakşehir veda etti

Başakşehir veda etti

​Temsilcimiz, Yunanistan deplasmanından istediğini alamadı.
Dönüş başladı

Dönüş başladı

​Edremit Körfezi'nde trafik durma noktasına geldi.
Sevkiyat sürüyor

Sevkiyat sürüyor

​Güvenli bölge için Akçakale'ye konuşlandırılacak.
ABD'den <br>Çin'e yeşil ışık

ABD'den
Çin'e yeşil ışık

​ABD, ek vergiyi erteleme kararı aldı.
5 saatte kontrol<br> altına alındı

5 saatte kontrol
altına alındı

​50 hektar alanın zarar gördüğü tahmin ediliyor.
Kritik fonksiyonların<br>tesisi sağlandı

Kritik fonksiyonların
tesisi sağlandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'ortak harekat merkezi' açıklaması.

Listeden iki<br>terörist daha eksildi

Listeden iki
terörist daha eksildi

Teröristlerin isimleri ve kategorileri belli oldu.
İki gün kavuracak<br>sonrası sağanak

İki gün kavuracak
sonrası sağanak

​Meteoroloji'den kalp hastaları ve yaşlılara uyarı.
MİLKAR devrede

MİLKAR devrede

​Yıl sonuna kadar 4 sistem daha teslim edilecek.
'Evlatlıksın' lafı<br>cinnet geçirtti

'Evlatlıksın' lafı
cinnet geçirtti

​Annesi bildiği yengesini silahla öldürdü.
Irkçı saldırıya uğradılar

Irkçı saldırıya uğradılar

​Türkçe konuştukları için saldırıya maruz kaldılar.
Denize girmek yasak

Denize girmek yasak

​Üç ilçede denize girişlere izin verilmiyor.
Aden Körfezi'ne asker gönderiyor

Aden Körfezi'ne asker gönderiyor

​ABD, Hürmüz Boğazı'nı güvence adı altında koalisyon kuruyor.
1 yıl sonra<br>şehit sayıldı

1 yıl sonra
şehit sayıldı

​Kalp krizinden ölen polisle ilgili yeni karar.
Erzincan'da<br>terör operasyonu

Erzincan'da
terör operasyonu

Bakanlık, operasyonda öldürülen terörist sayısını açıkladı.
Mezarlarını kazıyorlar

Mezarlarını kazıyorlar

Teröristlerin kazdığı tünel ve siperler görüntülendi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.