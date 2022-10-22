Yabancı yatırımcının Türkiye’ye ilgisi arttı

Yaklaşık 3 yıldır devam eden koronavirüs süreci ve son olarak Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaş hali dünyada tüm dengeleri değiştirdi. Enerji maliyetleri yükselirken, dünyada tedarik noktasında sıkıntılar yaşanmaya başladı. Oluşan enerji krizi nedeniyle özellikle Batı ülkelerinde birçok sektörde üretimde aksamalar yaşandı. Uluslararası ticaret, rekabet ve şirket birleşme ve devralmaları hukuku alanında uzman ve Aktay Hukuk Bürosu sahibi Avukat Faruk Aktay, küresel ekonomik gelişmeleri değerlendirdi.

AVRUPALI ÜRETİMİ BURAYA KAYDIRIYOR

Türkiye’nin kendi içinde avantajları ve dezavantajları olduğunu vurgulayan Avukat Faruk Aktay, “Geçtiğimiz hafta İspanya, Fransa ve Almanya’da yatırımcılar ve danışmanlarla toplantılar yaptım. Yabancı yatırımcı Türkiye’yi şu anda cazip görüyor. Ancak Türkiye’nin çeşitli riskler taşıdığını da biliyorlar. Burada risk değerlendirmesi yapan yabancı yatırımcı, özellikle Avrupa pazarındaki durgunluğu daha riskli buluyor. Örneğin; Orta Doğu’da yatırım yapan Batılı bir yatırımcı Türkiye ve Ortadoğu’nun yaşanan krizden daha az etkilendiğini düşünüyor. Türkiye’deki yüksek kurlar da Türkiye’yi cazip kılıyor” şeklinde konuştu. Türkiye’de yatırım yapmak ya da satın alma gerçekleştirmek için çalışmalar yapan yabancı yatırımcıların sayısında artış olduğunu belirten Aktay, yatırımcıların daha çok küçük ve orta ölçekli firmalara ilgi duyduklarını söyledi.

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RUS İŞ İNSANLARI YENİ PAZAR ARAYIŞINDA

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın Türkiye’nin ticaretine etkisini de değerlendiren Aktay, “Batılı ülkeler Rusya’ya yaptırımları devreye aldı. Avrupa’da, ABD’de ya da diğer Batı ülkelerinde yatırımları olan Rus iş insanları yatırım yapacak yeni yerler arıyorlar. Burada da ön plana çıkan ülke Türkiye oluyor. Ancak bu çeşitli riskleri de beraberinde getiriyor. Çünkü ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri Rusya’ya yaptırım uygularken, Türkiye’nin Rus iş insanlarına yatırım yaptırması çeşitli sıkıntılar oluşturabilir” dedi. Aktay ayrıca, “Geniş bir coğrafyaya açılan bir ülkeyiz. Fırsatların olduğu bir dönemdeyiz. Türk lojistik sektöründe de büyük fırsatlar var. Türkiye’deki bütün zorluklara rağmen çok dinamik bir dönem görüyorum. Yeter ki doğru stratejileri takip edelim” diye konuştu.

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Yaptırım ihtimali yok

Faruk Aktay.

Avrupa Birliği’nin böyle bir durumda Türkiye’ye yönelik hukuken geçerli bir yaptırım uygulayabileceğinin mümkün olmadığını ifade eden Aktay, şöyle devam etti: “Çünkü Avrupalı, Avrupa Birliği dışındaki bir aktöre ortak siyasi bir karar olmadan yaptırım uygulamıyor. ABD tarafında ise ‘ikincil yaptırım’ diye bir durum var. İran’a yönelik yaptırımlarında olduğu gibi yaptırımlara uymayan üçüncü taraf ülke ve kurumlara fiilen çeşitli yaptırımlar uygulayabiliyor. ABD bu durumda, ‘piyasalarımızdan yararlanamazsın’ ‘bizden yatırım alamazsın’ diyebiliyor. Ancak bu yaptırımlar hukuken oldukça tartışmalı. 1976 tarihli Yabancı Egemenlerin Dokunulmazlığı Kanunu esasen yabancı devletler ve kurumlarına hukuken yargı bağışıklığı sağlıyor.”

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