Ekonomi Yabancı yatırımcıya aile boyu vize
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yabancı yatırımcıya aile boyu vize

Yabancı yatırımcılara yönelik getirilen Türk vatandaşlığı imkanı ailelerini de kapsayacak şekilde genişletiliyor. Yabancıların vatandaşlığa geçişini kolaylaştıran hükümler getirilmişti.

Haluk Karakaya Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

En az 500 bin dolar tutarında sabit sermaye yatırımı yapmak ya da bankalara yatırmak, 250 bin dolar ya da karşılığı TL tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç¸ yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın almak, 50 kişilik istihdam edecek iş kurmak ya da 500 bin dolar veya karşılığı devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla Türk vatandaşlığı veriliyordu. Gelecek yüz gün içerisinde yabancı yatırımcının kendisiyle birlikte ailelerinin de Türk vatandaşlığa geçebilmesine olanak tanınacak. Öngörülen rakam 50 aile.

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