Yabancı yatırımı 2020’de artacak

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, bazı yabancı yatırımcıların şirket evliliği veya satın alma konusunda Türkiye ile ilgilendiklerini belirterek, “Hem öngörülebilirliğin artması hem de bazı yabancı yatırımcıların Türkiye ile ilgilenmesi nedeniyle ülkemize yönelik doğrudan yabancı yatırım tutarında bu yıl yükseliş bekliyoruz” dedi.

TÜRKİYE PAYINI ÜÇE KATLAMALI

Sargın, 2019'un herkes için çok zorlu bir yıl olduğunu kaydederek, özellikle küresel anlamda herkesin göremediği, kontrol edemediği birtakım gelişmeler yaşandığını söyledi. Global anlamda yaşanan ticaret savaşlarının ve korumacılık önlemlerinin küresel yatırımlara yönelik olumsuz etkilerine değinen Sargın, yatırım tutarının 2018'de globalde 1,3 trilyon dolar, Türkiye'de 13 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, 2019'da bu rakamların bir miktar düşmesini beklediklerini anlattı.

Sargın, 2020'de dünya ekonomisinde biraz daha öngörülebilirliğin yükseleceğini, bunun küresel yatırımlara olumlu yansıyacağını belirtti. Bu yıl özellikle birleşme ve satın almalarda Türkiye'de bir hareketlilik görülebileceğini vurgulayan Sargın, bu yatırımların yenilikçi sektörlerde de olabileceğini düşündüklerini bildirdi. Türkiye'nin şu anda uluslararası doğrudan yatırımlardan yüzde 1 pay aldığını ifade eden Sargın, "Bu rakam Türkiye'nin potansiyelinin çok altında. Hedefimiz, Türkiye'nin bu yatırımlardan payını yüzde 3'e yükseltmesi. Bu durumda Türkiye en çok yatırım çeken ilk 10 ülke arasına girmiş olacak. Bu hedefe doğru koşmamız lazım" dedi. Türkiye’nin yaşananlara rağmen yatırımcısına hep kazandırdığını aktaran Sargın, mevcut dış yatırımcıların Türkiye'yi tanıdığı ve ülkenin potansiyeline inandığı için yatırımlarını büyüttüğünü söyledi.

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ENDEKSTE BÜYÜK SIÇRAMA YAPTIK

Fotoğraf: Arşiv

Türkiye'nin, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde son 2 yılda 27 sıra sıçrayıp 33'üncülüğe yükseldiğini belirten Sargın, önemli bir başarı yakalandığını vurguladı. Türkiye'nin bir konuya odaklandığında neleri başarabileceğini gösterdiğini dile getiren Sargın, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu'nun çalışmaları sayesinde bu güzel işlerin süreceğini, kamu ile özel sektörün el birliğiyle başarının süreceğini anlattı. Brexit sonrası Türkiye ile İngiltere arasındaki ekonomik ilişkilerin nasıl olması gerektiğine değinen Sargın, İngiltere'nin AB'den çıkmasının Türkiye için her halükarda olumlu olacağını söyledi.