Yabancıdan Borsa İstanbul’a 1 milyar dolar: En güçlü alım kasımda

Yabancı yatırımcının Türkiye’ye ilgisi rakamlara yansıdı. Küresel çapta yaşanan koronavirüs salgını sıkıntısına rağmen; uluslararası fonlar ve yabancı bireysel yatırımcıların Türkiye’ye ilgisi artıyor. Türkiye’ye döviz girdisi anlamına gelen bu kaynak akışı hem Borsa İstanbul’daki alımlar hem de şirketlerin yurt dışından sağladığı sendikasyonlar yoluyla oluyor.

BORSAYA BİR AYDA 1 MİLYAR DOLARLIK GİRİŞ

Kasımda değişen ekonomi yönetiminin ardından gündeme gelen “ekonomide yeni dönem” açıklamaları, pay piyasalarında hem yabancı yatırımcı ilgisini hem de BIST 100 endeksinde rekorları beraberinde getirdi. Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda kasım ayında net 1 milyar dolarlık alım yapan yabancı yatırımcı, bu yılın en güçlü aylık performansını sergiledi.

DOLAR BAZINDA %23 DEĞERLENDİ

BIST 100 endeksi, yabancı yatırımcıların alımlarının etkisiyle kasımda Türk lirası bazında yüzde 15,39, dolar bazında ise yüzde 23 değer kazandı. BIST 100 endeksi kasımda 1.351,65 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 1.283,58 puandan kapanış yaparak aylık kapanış rekorunu da kırdı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve hükümetlerin salgının ekonomi üzerindeki etkilerini sınırlayacak teşvik adımları küresel ölçekte risk iştahının yüksek seyretmesini sağladı.

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KOLAY SENDİKASYON TEMİNİ

Türkiye’ye döviz girdisi anlamına gelen bir diğer kaynak akışı ise yılın ikinci yarısında sağlanan sendikasyonlar oldu. Normalleşme döneminde sağlanan yabancı kaynaklar Türkiye’ye güveni perçinledi. Türk bankalarının büyük kısmını oluşturduğu şirketler, salgının en sert hissedildiği ikinci çeyrekte olduğu gibi yılın ikinci yarısında da uluslararası kuruluşlardan yaklaşık 6,8 milyar dolarlık finansman temin etti. Bankalar, yılın ikinci yarısında 5 milyar 849 milyon dolarlık yeni sendikasyon kredisi sağladı. Ülker Bisküvi 650 milyon dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirirken, Türk Eximbank 200 milyon avro tutarında kredi anlaşması imzaladı.

PROAKTİF ADIMLAR ŞİRKETLERİN ELİNİ RAHATLATTI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını küresel piyasaları ve ekonomileri derinden etkiledi. Yılın ikinci yarısında dünya genelinde normalleşme adımlarının atılması ve Kovid-19 aşısına ilişkin olumlu gelişmeler küresel risk iştahının artmasını da beraberinde getirdi.

Türkiye, salgın sırasında aldığı tedbirler ve proaktif uygulamalarla dünya çapında övgü toplarken, uluslararası finansmana erişim konusunda da önemli bir başarı gösterdi.

MALİYET 25 BAZ PUAN ARTTI