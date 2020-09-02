Yabancının DİBS yatırımı kolaylaştı

Euroclear ve TEB’den yabancı yatırımcıya büyük kolaylık getirecek işbirliği anlaşması yapıldı. Anlaşma ile Euroclear saklamasındaki Türk tahvillerinin farklı uluslararası piyasalarda teminat kabul edilme kabiliyeti artacak ve yabancı yatırımcılar küresel standartlara uyumlu operasyonel süreçlerle işlemlerinde DİBS yatırımlarını gerçekleştirebilecek. İş ortaklığı ile yabancı yatırımcılara Türk menkul kıymetlerinde takas kolaylığı da sağlayacak.

FİNANS MERKEZİNE DESTEK

TEB'den yapılan açıklamada Euroclear'ın, TEB’i Türkiye’deki tek iş ortağı olarak seçtiğine dikkat çekti. 20 Temmuz’da adılan ilk adımla Euroclear Türkiye’de ihraç edilmiş menkul kıymetleri sistemine dahil etmiş oldu ve Türk kıymetleri “Euroclearable” hale geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı da daha önce yaptığı açıklamada İstanbul Finans Merkezi hedefleri kapsamında sermaye piyasalarının uluslararası standartlara uyumuna yönelik adımların sürdüğüne dikkat çekerek, Euroclear ile yapılan iş birliği sayesinde yabancı yatırımcıların Türk lirası, döviz ve altın cinsinden tahvillere daha kolay erişebileceğini duyurmuştu.

İŞLEM KOLAYLIĞI VAR

Birçok yabancı kurumsal yatırımcının güvenlik ve işlem kolaylığı açısından tüm global kıymetlerinin takas ve saklaması için Euroclear ve benzeri kuruluşlarla çalışmayı seçtiği biliniyor. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Haziran 2019’da yaptığı düzenleme sonrası bu kuruluşların MKK’ya üye olarak işlem yapmaları bir “hesap işleticisi” atamak şartıyla mümkün hale gelmişti.

HIZLI ALIM İMKANI

Artık dünyanın her yerinden kurumsal yatırımcılar ve fonlar Euroclear’daki mevcut hesaplarını Türk bonolarının takas ve saklaması için kullanabilecekler. Türk bonosu alım satımlarında takas ve saklama işlemlerini Euroclear ve TEB iş birliği ile kolaylıkla halledebilecekler.Alım satım işlemleri ise tüm Türk banka ve aracı kurumları üzerinden yapılabileceğinden, kurulan bu yapı ülkemizin tüm sermaye piyasası sisteminin gelişimine fayda sağlayacak.

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GÜVENLİ TAKAS

Kurumsal yatırımcıların gelişmekte olan ülkelere yapacakları yatırım kararlarında önemli rol oynayan takas riski konusu, işbirliği ile bertaraf edilmiş olacak. Yabancı yatırımcılar Türk bonolarına yönelik yatırım kararı alma ve uygulama sürecinde daha hızlı hareket edebilecek. Sistemin diğer bir artısı, saklaması bu şekilde yapılan Türk bonolarının tıpkı gelişmiş ülke bonoları ve Eurobond’lar gibi teminat olarak kullanılabilmesi olacak. Bu imkanın Türk bonolarının cazibesini artırması bekleniyor.