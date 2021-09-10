Ekonomi Yabancının gözü lüks konutta
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yabancının gözü lüks konutta

Son 7 yılda yabancılara 10 milyar dolarlık gayrimenkul satışı yapan Nevita, Türkiye’de 1 milyon dolar ve üzerinde gayrimenkul alacak yabancı avına çıktı.

Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Yabancının gözü lüks konutta ​
Faruk Akbal

Türkiye’de yabancıya gayrimenkul satışı yapan Nevita, Singapur’dan Dubi’ye, Hong Kong’dan Çin’e kadar çeşitli pazarları radarına aldı.

Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, "Hedefimiz, Türkiye’de 1 milyon dolar ve üzerinde gayrimenkul satın alabilecek yabancı alıcıları ülkemize çekmek" dedi. Çinceden Pencabi diline kadar 10 dilde hizmet verdiklerini anlatan Faruk Akbal, “Günde 1.000 çağrıyı karşılayabiliyoruz. Son 3 ayda 100 milyon TL’lik rezervasyon aldık" dedi.

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Türkiye’ye güven var

  • Bahaş Holding CEO’su Abdüssamet Bahadır, yabancı gayrimenkul alıcısının Türkiye pazarına güvendiğini ve daha fazla yatırım yapmak istediğini söyledi. Bahadır, şöyle devam etti: “Ancak yatırımın önündeki en büyük engel finansman transferi sorunu. Özellikle Pakistan, Fas gibi ülkelerden yatırımcılar bu sorunu bizzat aktarıyor. Yabancıya kredi kullandırmada bankalar esnek davranırsa, yabancıya konut satışını patlar.”
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