Yabancının gözü lüks konutta ​

Türkiye’de yabancıya gayrimenkul satışı yapan Nevita, Singapur’dan Dubi’ye, Hong Kong’dan Çin’e kadar çeşitli pazarları radarına aldı.
Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, "Hedefimiz, Türkiye’de 1 milyon dolar ve üzerinde gayrimenkul satın alabilecek yabancı alıcıları ülkemize çekmek" dedi. Çinceden Pencabi diline kadar 10 dilde hizmet verdiklerini anlatan Faruk Akbal, “Günde 1.000 çağrıyı karşılayabiliyoruz. Son 3 ayda 100 milyon TL’lik rezervasyon aldık" dedi.
Türkiye’ye güven var
- Bahaş Holding CEO’su Abdüssamet Bahadır, yabancı gayrimenkul alıcısının Türkiye pazarına güvendiğini ve daha fazla yatırım yapmak istediğini söyledi. Bahadır, şöyle devam etti: “Ancak yatırımın önündeki en büyük engel finansman transferi sorunu. Özellikle Pakistan, Fas gibi ülkelerden yatırımcılar bu sorunu bizzat aktarıyor. Yabancıya kredi kullandırmada bankalar esnek davranırsa, yabancıya konut satışını patlar.”