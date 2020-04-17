Yabancıya 15 milyon liralık online konut satışı yaptılar

Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle konut satışlarında durgunluk yaşandığını, durgunluğun özellikle son günlerde daha gözle görülür olduğunu bildirdi.

Türkiye'de koronavirüsün ilk görüldüğü tarihin 11 Mart olduğunu anımsatan Akbal, geride kalan 20 günlük sürede, inşaat şirketlerinin uzaktan satış için alternatif yöntemler geliştirdiğini anlattı.

Akbal, 10 dilde hizmet verdiklerini, hem trendleri hem de eğilimleri çok yakından takip ettiklerini belirterek, salgın sonrası hem VR gözlüklerle hem online araçlarla yabancı müşterilere sanal turlar gerçekleştirdiklerini ve satışları bu yöntemle devam ettirdiklerini kaydetti.

Facetime, zoom, skype ve whatsapp gibi online görüntülü konuşma programları sayesinde yurt dışındaki müşterilere tanıtım ve pazarlama faaliyetleri gerçekleştirdiklerini dile getiren Akbal, "Bu sayede Türkiye'ye seyahat edemeyen yabancılara 3 haftada internet üzerinden 15 milyon liralık satış ve satış rezervasyonu yaptık. Yaklaşık 20 konut sattık." diye konuştu.

"Yakaladığımız trend geleceğin habercisi"

Faruk Akbal, martta yakaladıkları trendin geleceğin habercisi olduğunu kaydederek, salgın sonrası tüm dünyada üretim, ithalat, ihracat ve perakendede satış stratejilerinin uygulamalarında köklü değişiklikler olacağına dikkati çekti.

Bu değişimle birlikte gayrimenkul sektöründe de pazarlama ve satış yöntemlerinde yeniliklerin ortaya çıkacağını dile getiren Akbal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dijital platformlardan pazarlama ve uzaktan tanıtım faaliyetleri sektörün olağan bir parçası haline gelecek. Biz, martta online gerçekleştirdiğimiz yabancıya satışla bunun aslında canlı örneğiyiz. Martta, herşeye rağmen ülkemize talebin devam ettiğini gördük. Yılın ikinci yarısında toparlanmanın hızlı olacağını düşünüyorum. Nitekim ilk çeyrekte yabancıya geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artışla yabancıya 11 bin adet konut sattık."

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"6 yılda 1,9 milyar liralık doğrudan yatırım getirdik"

Faruk Akbal, 2014'te kurulan ve o yıl yabancıya satıştan 15 milyon lira ciro elde eden Nevita'nın aradan geçen süreçte hızla büyüyerek, 2019'u 410 milyon lira satışla kapattığını söyledi.

Aradan geçen 6 yılda Türkiye'ye 1,9 milyar lira doğrudan yatırım getirdiklerinin bilgisini veren Akbal, "Bu yatırım aslında hareket eden bir yatırım. Konut alan yabancılar, ülkemizde tüketim yaparak harcamayı, vergi vermeyi sürdürüyor. Dolayısıyla, yerlilik oranı yüzde 90 olan bir üründen bahsettiğimiz için en az 5 kat daha kıymetli ihracat değeri olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

