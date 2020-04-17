Ekonomi Yabancıya 15 milyon liralık online konut satışı yaptılar
EMLAK

Yabancıya 15 milyon liralık online konut satışı yaptılar

Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, martta, salgın nedeniyle Türkiye'ye seyahat edemeyen yabancılara internet üzerinden 15 milyon liralık satış ve satış rezervasyonu yaptıklarını söyledi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle konut satışlarında durgunluk yaşandığını, durgunluğun özellikle son günlerde daha gözle görülür olduğunu bildirdi.

Türkiye'de koronavirüsün ilk görüldüğü tarihin 11 Mart olduğunu anımsatan Akbal, geride kalan 20 günlük sürede, inşaat şirketlerinin uzaktan satış için alternatif yöntemler geliştirdiğini anlattı.

Akbal, 10 dilde hizmet verdiklerini, hem trendleri hem de eğilimleri çok yakından takip ettiklerini belirterek, salgın sonrası hem VR gözlüklerle hem online araçlarla yabancı müşterilere sanal turlar gerçekleştirdiklerini ve satışları bu yöntemle devam ettirdiklerini kaydetti.

Facetime, zoom, skype ve whatsapp gibi online görüntülü konuşma programları sayesinde yurt dışındaki müşterilere tanıtım ve pazarlama faaliyetleri gerçekleştirdiklerini dile getiren Akbal, "Bu sayede Türkiye'ye seyahat edemeyen yabancılara 3 haftada internet üzerinden 15 milyon liralık satış ve satış rezervasyonu yaptık. Yaklaşık 20 konut sattık." diye konuştu.

"Yakaladığımız trend geleceğin habercisi"

Faruk Akbal, martta yakaladıkları trendin geleceğin habercisi olduğunu kaydederek, salgın sonrası tüm dünyada üretim, ithalat, ihracat ve perakendede satış stratejilerinin uygulamalarında köklü değişiklikler olacağına dikkati çekti.

Bu değişimle birlikte gayrimenkul sektöründe de pazarlama ve satış yöntemlerinde yeniliklerin ortaya çıkacağını dile getiren Akbal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dijital platformlardan pazarlama ve uzaktan tanıtım faaliyetleri sektörün olağan bir parçası haline gelecek. Biz, martta online gerçekleştirdiğimiz yabancıya satışla bunun aslında canlı örneğiyiz. Martta, herşeye rağmen ülkemize talebin devam ettiğini gördük. Yılın ikinci yarısında toparlanmanın hızlı olacağını düşünüyorum. Nitekim ilk çeyrekte yabancıya geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artışla yabancıya 11 bin adet konut sattık."

"6 yılda 1,9 milyar liralık doğrudan yatırım getirdik"

Faruk Akbal, 2014'te kurulan ve o yıl yabancıya satıştan 15 milyon lira ciro elde eden Nevita'nın aradan geçen süreçte hızla büyüyerek, 2019'u 410 milyon lira satışla kapattığını söyledi.

Aradan geçen 6 yılda Türkiye'ye 1,9 milyar lira doğrudan yatırım getirdiklerinin bilgisini veren Akbal, "Bu yatırım aslında hareket eden bir yatırım. Konut alan yabancılar, ülkemizde tüketim yaparak harcamayı, vergi vermeyi sürdürüyor. Dolayısıyla, yerlilik oranı yüzde 90 olan bir üründen bahsettiğimiz için en az 5 kat daha kıymetli ihracat değeri olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çatıdan enerji ile 300 milyon dolarlık gaz ithalatı önlenebilir
EKONOMİ
Çatıdan enerji ile 300 milyon dolarlık gaz ithalatı önlenebilir
Abone Ol Google News
Virüs bulaşsa bile...

Virüs bulaşsa bile...

İngiltere'de yaşayan Türk biyomühendis anlattı...
Muhtar koronavirüslü hastaları gizledi

Muhtar koronavirüslü hastaları gizledi

Karantina kalksın diye tüm mahalleyi virüse teslim etti
YardımdaTürkiye farkı

Yardımda
Türkiye farkı

​Çin iki koli, Türkiye bir uçak dolusu yardım yolladı
Yemeklerde<br>mutlaka kullanın

Yemeklerde
mutlaka kullanın

​Koronavirüsü yenen başhekim önemli açıklamalar yaptı.
Yardıma gitmişti vefat haberini aldı

Yardıma gitmişti vefat haberini aldı

'​Vefa Destek' gönüllüsü kapının eşiğinde Mumin Suresi'ni okudu...
Babası gibi hadsiz

Babası gibi hadsiz

'Umarım ölecek yaşlılar sizin tarafınızdan olur' tweet'i attı.
Rumlara şirinlik<br>kriz çıkardı

Rumlara şirinlik
kriz çıkardı

Rumlar istenen ilaçlar yasal olmayan yollarla geldi..
300 milyon dolar<br>Türkiye'de kalabilir

300 milyon dolar
Türkiye'de kalabilir

​Çatıdan enerjiyle gaz ithalatında denge değişebilir.
İzdihama çifte engel

İzdihama çifte engel

​Fırına gitmeyi son dakikaya bırakanlar için önlem alınacak...
'Korku' kelimesi <br>yetersiz kalır

'Korku' kelimesi
yetersiz kalır

​Fatih Terim tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı.
Kıymada yok artık dedirten fiyat farkı

Kıymada yok artık dedirten fiyat farkı

​Sokağa çıkama yasağı öncesi Beşiktaş'ta 50, Sarıyer'de 65 lira.
3 ay ertelenip<br>yapılandırılabilecek

3 ay ertelenip
yapılandırılabilecek

​Su ve elektrik faturaları için iki farklı karar çıktı.
Sakın imzalamayın

Sakın imzalamayın

Kredi çekecek emeklilere uyarı: Maaşınıza bloke konabilir.
Devler<br>üretime başlıyor

Devler
üretime başlıyor

​Bir bir fabrikalarını açacakları tarihleri paylaştılar.
Karantinada<br>sona yaklaşıyoruz

Karantinada
sona yaklaşıyoruz

​Bilim Kurulu üyesi 'Gevşeme olmazsa' diyerek tarih verdi.
Lisede üretildi!

Lisede üretildi!

MEB duyurdu: ​Uzaktan kontrollü solunum cihazı
Arayın biz sizi <br>gelip alırız

Arayın biz sizi
gelip alırız

​Koronavirüs kan stoklarına büyük darbe vurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.