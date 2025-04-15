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Yangına karşı 'uzay' çatı

Yangına karşı 'uzay' çatı

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0015/04/2025, Salı
G: 15/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Yüksek enerjili yangınların binada en çok çatıyı etkilediği vurgulandı.
Yüksek enerjili yangınların binada en çok çatıyı etkilediği vurgulandı.

Yüksek enerjili yangınlarda yapıların çatısının çökmemesi ve binanın taşıyıcı kolonlarının sağlam kalması için uzay kafes modeli önerildi. İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa'nın TBMM Kartalkaya Yangınını Araştırma Komisyonu'na sunduğu çalışmada, bu modelin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na da önerildiği görüldü. Üniversitenin hazırladığı çalışmada; fabrikalar, sanayi tesisleri, iş merkezlerinde çatı izolasyon sistemlerinde 'uzay kafes' modeline geçilmesi önerildi.


GÜVENLİ KORUMADA EN DAYANIKLI YÖNTEM

Çatı çökmelerinin önüne geçilmesi ve yapıların taşıyıcı kolonların korunmasında 'uzay kafes' modellinin başarılı olduğu görüldü. Bu model diğer birçok taşıyıcı sisteme oranla çok daha hafif olmasından ötürü tercih ediliyor. Bu sistem aynı zamana pratik ve geniş açıklıkları taşımasından ötürü yangınlara karşı daha dayanaklı. Yangınlarda işçilerinin binadan hızlı biçimde tahliye edilmesi için mevzuatta acil durum planı hazırlanması gerektiği yer aldı.


#yangın
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#uzay çatı
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