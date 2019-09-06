Yapay zeka çok yakında evde

Bu yıl 740 milyar dolara ulaşması beklenen tüketici teknoloji perakende pazarının en büyük buluşmalarından olan Berlin IFA kapılarını 59. kez açtı. Berlin'de bu yıl yapay zeka ve 5G damgasını vuruyor. Fuara katılan firma temsilcileri ise yapay zekanın evlerin her alanında kendini göstereceğini belirtiyor.

TEKNOLOJİ EVE GİRDİ

Tencerenin ocakta fazla kalmasını önleyen teknolojiden, deterjansız çamaşır makinelerine kadar aklınıza gelebilecek her türlü akıllı teknoloji burada. Kuvvetle muhtemel birkaç yıl içinde hayatımızda olacak.

2 BİN ŞİRKET KATILDI

İşte Berlin'deki bu buluşma yakın zamanda hayatımıza girecek cihazları şimdiden tanıtıyor. Bin 939 firmanın yeni teknoloji ürünlerini sergileyeceği fuarı binlerce kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Geçen yılki fuara bin 814 firma ve 244 bin ziyaretçi katılmıştı. IFA 11 Eylül'e kadar açık.