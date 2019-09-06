Ekonomi Yapay zeka çok yakında evde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yapay zeka çok yakında evde

Dünyanın en büyük teknoloji fuarları arasında gösterilen Berlin IFA'ya yapay zeka damgasını vurdu. Sergilenen ürünlere bakılırsa birkaç yılda evlerimiz akıllı teknolojiden sorulacak.

Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
IFA yapay zeka uygulaması
IFA yapay zeka uygulaması

Bu yıl 740 milyar dolara ulaşması beklenen tüketici teknoloji perakende pazarının en büyük buluşmalarından olan Berlin IFA kapılarını 59. kez açtı. Berlin'de bu yıl yapay zeka ve 5G damgasını vuruyor. Fuara katılan firma temsilcileri ise yapay zekanın evlerin her alanında kendini göstereceğini belirtiyor.

TEKNOLOJİ EVE GİRDİ

Tencerenin ocakta fazla kalmasını önleyen teknolojiden, deterjansız çamaşır makinelerine kadar aklınıza gelebilecek her türlü akıllı teknoloji burada. Kuvvetle muhtemel birkaç yıl içinde hayatımızda olacak.

2 BİN ŞİRKET KATILDI

  • İşte Berlin'deki bu buluşma yakın zamanda hayatımıza girecek cihazları şimdiden tanıtıyor. Bin 939 firmanın yeni teknoloji ürünlerini sergileyeceği fuarı binlerce kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Geçen yılki fuara bin 814 firma ve 244 bin ziyaretçi katılmıştı. IFA 11 Eylül'e kadar açık.

Dünyanın yarısı Türkiye’de
EKONOMİ
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