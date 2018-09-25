Yapılandırma talebi yok

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Kıdemli Bankacısı Andi Aranitasi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yenilenebilir enerji kaynaklarını teşvik edecek yeni bir mekanizmanın geliştirilmesi konusunda destek verdiklerini ve yıl sonuna kadar açıklanabileceğini söyledi. Aranitasi, şimdiye kadar hiçbir firmanın yapılandırma talebinde bulunmadığını da belirterek şöyle konuştu: “Türkiye'nin elektrik sektörüne her yıl 200-300 milyon avro arasında kredi desteği sunuyoruz. Türkiye'deki portföy geri ödemelerde gayet iyi performans gösteriyor. Biz, şirketlere çoklu para birimi üzerinden borçlanmalarını tavsiye ediyoruz. Finansman yapılarımız güçlü ve bu şekilde çoklu olduğu için şimdiye kadar hiçbir firma yapılanma talebinde bulunmadı.”

GERİ ALIM OLMALU

Aranitasi, iyi projelerin her zaman finansman bulabileceğini ancak bu konuda daha ihtiyatlı bir yaklaşımla karşı karşıya kalınabileceğini söyledi. Yeni enerji mekanizmasının minimum seviyede de olsa bir alım garantisi sunması gerektiğine dikkat çeken Aranitasi, “Türkiye'nin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında yenilenebilir enerji santrallerine verdiği bir alım garantisi var. Sistemin işleyebilmesi için az miktarda da olsa alım garantisi olması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Enerjiye 850 milyon avro

EBRD’nin 10 yılllık sürede Türkiye’ye 1,8 milyar avro yatırım yaptığını aktaran Aranitasi, “Bunun 850 milyon avrosu yenilenebilir enerji kaynaklarına, 550 milyon avrosu elektrik ve doğalgaz dağıtımına, 175 milyon avrosu doğalgaz santrallerine, geriye kalan yatırımlar da diğer kaynaklar arasında paylaşıldı” bilgisini verdi.

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