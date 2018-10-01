Ekonomi Yapılandırmada ilk taksit uyarısı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Yapılandırmada ilk taksit için bugün son gün

Yapılandırmada ilk taksit uyarısı

Kamuya yönelik borçların yeniden yapılandırılması uygulamasının bozulmaması için ilk taksitin bugün ödenmesi gerekiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yapılandırılan borçların birinci taksit ödemesi ile peşin ödenmesi için son ödeme süresi bugün saat 21.00'de dolacak.
Yapılandırılan borçların birinci taksit ödemesi ile peşin ödenmesi için son ödeme süresi bugün saat 21.00'de dolacak.

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'un yapılandırma hükümlerine ilişkin başvuru süresi 27 Ağustos'ta sona ermişti. Yapılandırılan borçların birinci taksit ödemesi ile peşin ödenmesi için son ödeme süresi bugün saat 21.00'de dolacak.

Ankara Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, yaptığı açıklamada, mükelleflerin yapılandırmanın sağladığı avantajlardan yararlanması için son ödeme süresini kaçırmaması gerektiğini söyledi.

ZAMANINDA ÖDEMEYEN HAKKINI KAYBEDECEK

Karayılan, yapılandırmadan yararlanabilmek için ilk iki taksitin tam ve süresinde ödenmesinin şart olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bir takvim yılında iki taneden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek. Taksitle ödeme seçeneğini tercih eden vatandaşlarımızın 1 Ekim'e kadar 1. taksitlerini ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde, kanundan yararlanma haklarını tamamen kaybedecekler. Borçlar, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi 'www.gib.gov.tr' üzerinden anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar veya vergi daireleri vezneleri ile tahsile yetkili bankalara nakden veya çekle ödenebilecek."

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