Ekonomi Yaptırım kararı sonrası dolarda son durum
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar güne nasıl başladı? 16 Ekim 2019 dolar ve euro fiyatları

Yaptırım kararı sonrası dolarda son durum

ABD'nin Türkiye'ye yönelik açıkladığı yaptırımların düşük tonda olması dün kurun 5.90'ın altına inmesinde etkili oldu. Kur, bu sabah ise, 5.92 seviyelerinde güne başladı.


Haber Merkezi Yeni Şafak
16 Ekim 2019 dolar ve euro fiyatları
16 Ekim 2019 dolar ve euro fiyatları

Dün ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Twitter üzerinde Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor açıklamasıyla kur 5,93 seviyesine kadar çıkarak son 1,5 ayın zirvesini görmüştü.

ABD Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar açıkladı. Çelik tarifelerinin yüzde 50'ye kadar artırılacağı, 3 bakan ve 2 bakanlığın da yaptırım listesine alındığı duyurdu.

  • Dolar/TL yaptırımların açıklanmasının ardından bu sabah 5,90'ın altına gevşedi, kur 5,86'ya kadar geriledi. Yaptırımların düşük tonda olması nedeniyle kurun sert tepki vermediği belirtiliyor.
Saat 07:00 itibari ile dolar kuru 5,92 TL’den işlem görüyor.

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