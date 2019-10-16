Yaptırım kararı sonrası dolarda son durum

Spor

Bülent Korkmaz: Merih daha yetenekli beni geçti

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, milli futbolcu Merih Demiral'ın sık sık kendisine benzetildiğini ancak Merih'in de ay-yıldızlı diğer savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü'nün de kendisinden daha iyi olduğunu söyledi.