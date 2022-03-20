Ekonomi Yaptırım yağmuruna tutulan Rusyaya bu kez de altın şoku Alıcı bulamıyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Yaptırım yağmuruna tutulan Rusya'ya bu kez de altın şoku: Alıcı bulamıyor

Ukrayna'da başlattığı savaşın ardından Batı ülkeleri tarafından küresel ekonomiden izole edilen Rusya, yaptırımlar nedeniyle 140 milyar dolar değerindeki altın rezervine alıcı bulmakta güçlük çekiyor. İngiltere ve ABD Rusya'nın altın piyasasında satış yapmasını engellemek için harekete geçti. Rusya'nın devasa altın rezervinin Putin'in ülke ekonomisinin daha da kötüleşmesini önlemek için kullanabileceği birkaç varlıktan biri olduğu belirtiliyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Yaptırım yağmuruna tutulan Rusyaya bu kez de altın şoku: Alıcı bulamıyor
Rusya, 2 bin 300 tonluk altınla dünyanın en büyük 5'inci altın rezervine sahip ülkesi konumunda bulunuyor.

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının devam etmesiyle ülkeye ağır ekonomik bedel ödetmek isteyen Batı ülkelerinin yaptırımlarının kapsamı giderek genişliyor.

Batı ülkelerinin yaptırımları petrolde olduğu gibi altında da Rusya'nın ticaret yapmasını zorlaştırırken, İngiltere ve ABD, Rusya'nın altın rezervlerini kullanmasını engellemeye yönelik adımlar atıyor.

Rusya’nın yaklaşık 300 milyar dolar değerindeki uluslararası rezervlerine erişimi dondurulurken, rezervlerinin üçte birini teşkil eden altın ve yuan rezervlerini kullanması da zorlaştırılmaya çalışılıyor.

İLK ADIM İNGİLTERE'DEN GELDİ

Bu kapsamda, Londra Külçe Piyasası Birliği (LBMA) geçen hafta Rusya'nın Londra altın piyasasında altınlarını satmasını engellemek amacıyla tüm Rus rafinerilerini akredite listesinde askıya aldı.

Söz konusu kararla her yıl trilyonlarca dolarlık değerli metal ticaretinin yapıldığı Londra pazarına Rus altınlarının girişine fiili yasak getirildi.

Rusya'nın altın rezervleri Amerikalı senatörlerin de hedefi oldu

İngiltere'deki bu gelişmeyi, ABD Senatosunun, ABD vatandaşlarının Rus altınıyla herhangi bir işlem yapmasını yasaklayacak yeni yasa tasarısı takip etti.

ABD'de Cumhuriyetçi ve Demokratlardan oluşan bir grup senatör, Rusya'nın altınlarını satmasını önlemek amacıyla yasa tasarısı sundu.

Söz konusu tasarıyı sunan senatörlerden Angus King, konuya ilişkin açıklamasında, Rusya'nın "devasa altın arzının" Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülke ekonomisinin daha da kötüleşmesini önlemek için kullanabileceği birkaç varlıktan biri olduğunu belirtti.

Bu rezervlere yaptırım getirerek Rusya'nın dünya ekonomisinden daha da izole edilebileceğini vurgulayan King, "Putin'in giderek artan maliyetli askeri kampanyasının zorluğunu artırabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

DÜNYANIN EN BÜYÜK 5'İNCİ ALTIN REZERVİNE SAHİP

Rusya, 140 milyar dolar değerindeki 2 bin 300 tonluk altınla dünyanın en büyük 5'inci altın rezervine sahip ülkesi konumunda bulunuyor.

Ülkenin altın rezervlerini son 15 yılda topladığı ve bunun Rusya için bir tür "ekonomik sigorta" olmasının amaçlandığı belirtiliyor.

Ukrayna'da devam eden savaş ve Batılı ülkelerin yaptırımlarıyla, Rus para birimi ruble değer kaybederek rekor seviyelere düşerken, ülkede altın talebinin yüksek seviyelere çıktığı biliniyor.

Ham petrol fiyatında olduğu gibi altın fiyatlarının da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmaya başlamasından bu yana yükseliş göstermesi dikkati çekiyor.

VATANDAŞIN ALTIN ALMALARI TEŞVİK EDİLİYOR

Rusya’da rublenin değer kaybetmesi nedeniyle vatandaşlar döviz alımını yoğunlaştırmış, bunun üzerine ülkede altın alımlarında uygulanan KDV miktarı sıfırlanmıştı.

Yetkililer bu adımın, vatandaşları döviz yerine bankalardan altın almaya yönlendireceğini ifade etmişlerdi.
  • Rusya Merkez Bankası da 15 Mart’ta aldığı kararla vatandaşların artan altın talebi nedeniyle bankalardan altın almayı durdurduğunu açıklamıştı.

Rusya Merkez Bankası'ndan dikkat çeken karar: Altın almayı durdurdu
EKONOMİ
Rusya Merkez Bankası'ndan dikkat çeken karar: Altın almayı durdurdu

Rusya altınlarını burada üretip saklıyor
FOTOĞRAF 42
Title
Rusya, Ukrayna saldırısı nedeniyle uygulanan yaptırımlara karşı önlem almaya çalışıyor.
Title
Son olarak Rusya Maliye Bakanlığı'ndan bir açıklama gemiş, ülkede döviz ve altın alım işlemlerinin mali kural çerçevesinde durdurulduğu bildirilmişti.
Title
Rusya Merkez Bankası da borsa üzerinden döviz alımına yüzde 30 komisyon getirildiğini açıklamıştı.
Title
Bu açıklamanın ardından gözler Rusya'nın Krasnoyarsk kentindeki Krastsvetmet Kıymetli Metaller üretim tesisine çevrildi.
Title
Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken dünyanın önde gelen tesisi Krastsvetmet'te Rusya altın üretimine hızla devam ediyor..
Title
Rusya'nın Krasnoyarsk kentindeki Krastsvetmet Kıymetli Metaller üretim tesisinin görüntüleri ortaya çıktı.
Title
Dünyanın önde gelen değerli metal işleme tesisi olan Krastsvetmet'te işçiler her gün tüm dünyanın peşinde koştuğu altın başta olmak üzere gümüş, alüminyum gibi metalleri işliyor.
Title
Saf altın ve gümüş, ilk aşamada binlerce derecelik kazanlarda eriyik hale getiriliyor.
Title
İşçiler özel aletlerle önce söndürme sonra ise soğutma işlemi yapıyor.
Title
Altın külçeleri özenle ve dikkatle kalite kontrolden geçiriliyor.
Title
Sonrasında tesis altın külçelerinin üzerine imzasını atıyor ve gereken bilgileri işliyor.
Title
Rodyum, iridyum, rutenyum ve osmiyum. Krastsvetmet, mücevher ve mühendislik ürünlerinin yanı sıra çubuklar, granüller, tozlar ve kimyasal bileşikler şeklinde değerli metaller üretiyor.<br>
Title
Krasnoyarsk tesisi, paladyum da dahil olmak üzere altın ve platin grubu metalleri üreten ve işleyen tek kapsamlı tesis olarak ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.
Title
Rusya'nın Krasnoyarsk kentindeki Krastsvetmet Kıymetli Metaller üretim tesisinin içinden görüntüler...
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Rusya altınlarını burada üretip saklıyor
Rusya, Ukrayna saldırısı nedeniyle uygulanan yaptırımlara karşı önlem almaya çalışırken gözler Rusya'nın Krasnoyarsk kentindeki Krastsvetmet Kıymetli Metaller üretim tesisine çevrildi. Dünyanın önde gelen tesisinde Rusya altın üretimine hızla devam ediyor..


Rusyanınkaybı 15 bine yaklaştı

Rusya'nın
kaybı 15 bine yaklaştı

​Ukrayna işgal girişiminde son rakamları paylaştı.
Vanda yolcuminibüsü devrildi

Van'da yolcu
minibüsü devrildi

Araç içinde sıkışan 12 yolcu kurtarıldı.
Altınlaraalıcı bulamıyor

​Yaptırım yağmuruna tutulan Rusya'ya yeni şok.

​Pençe-Şimşek operasyonunda sol kol ve bacağını kaybetti.

​Evlat nöbetindeki anne oğluna seslendi: Ne olursun dön gel

İşgal girişimi sonrası Avrupa'da Rusya korkusu.

​İtfaiye eri, göletten kurtardığı köpeği montuyla ısıttı.

​Rus ordusu bu kez de bir okulu vurdu.

​Akdeniz sahilleriyle ilgili korkutan uyarı.

​Sumy'de 71 yetim bebek çatışma bölgesinden kurtarıldı.

​Bin 800 rakımdaki köy beş metre karın altında.

​Rusya'nın saldırı hazırlığı yaptığı Lviv'de ilginç görüntü.

​Tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

​Aldığı hibe ile paraya para demiyor.
İklim değişikliğiyle mücadele için kanun hazırlıklarının büyük kısmı tamamlandı: 'Yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak'
Gündem

İklim değişikliğiyle mücadele için kanun hazırlıklarının büyük kısmı tamamlandı: 'Yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İklim Kanunu hazırlıklarının büyük bir kısmının tamamlandığını belirterek, bu yıl içerisinde çıkarılmasının öngörüldüğünü bildirdi. Kurum "Bu yıl içerisinde, yüce Meclis'imizin destekleriyle vekillerimizle bu düzenlemeyi yapmak istiyoruz. Çok yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanı'mız, milletimizle paylaşacaklar. Belediyelerimiz, yerel yönetimlerimiz projelerini hazırlasınlar. İller Bankası Genel Müdürlüğümüze sunsunlar. Hakkaniyet çerçevesinde 81 ilimize, 84 milyon vatandaşımıza hizmet edecek projelere öncelik sıralamasına göre destek veriyor olacağız" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanlığı çeşitli suçlardan aranan bin 126 kişinin yakalandığını açıkladı
Gündem

İçişleri Bakanlığı çeşitli suçlardan aranan bin 126 kişinin yakalandığını açıkladı

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde eş zamanlı yapılan 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması'nda çeşitli suçlardan aranan bin 126 kişinin yakalandığını, 57 kişinin gözaltına alındığını, 370 kişiye de adli ve idari işlem yapıldığını açıkladı.
BM: Ukrayna'da 10 milyon kişi yerinden edildi
Dünya

BM: Ukrayna'da 10 milyon kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler, Ukrayna'daki savaşın çok yıkıcı olduğunu, şimdiye kadar Ukrayna'yı terk edenlerin ve ülke içinde yerinden edilenlerin sayısının 10 milyona ulaştığını bildirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.