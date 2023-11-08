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Ekonomi

Yaptırımlar sadece Rus ekonomisini vurmadı: Avrupalı şirketler 250 milyar avro kaybetti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Avrupa’yı iflasa sürüklediğini belirterek, “Son 1,5 yıl içerisinde en mütevazı tahminlere göre, Avrupalı şirketler Batı'nın tek taraflı yaptırımları nedeniyle 250 milyar avro kaybetti. Bu büyük bir rakam.” dedi.

14:17 - 8/11/2023 Çarşamba
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Lavrov, başkent Moskova’da Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin çeşitli ülkelerden büyükelçilerin katıldığı yuvarlak masası toplantısında konuştu.

ABD’nin yürüttüğü politikalarla Avrupa ekonomisini zarara uğrattığına işaret eden Lavrov, “Washington, askeri-endüstriyel sanayisi için para kazanırken buyruğu altındaki Avrupa’yı iflasa sürüklüyor.” ifadesini kullandı.


Lavrov, ABD’nin Avrupa’ya pahalı sıvılaştırılmış doğal gazını (LNG) almayı dayattığını dile getirerek, “Bencil yasalarını Avrupalı şirketlere dayatıyor ve buradaki şirketlerin işlerini yurt dışına, maliyetlerin daha düşük olduğu yerlere taşımaya zorluyor. Avrupa Birliği’ni Rusya'ya ait her şeyden vazgeçmeye zorlayan Washington, Rusya'dan uranyum ve diğer kritik malzemeleri almaya devam ediyor.” dedi.

Söz konusu politikalar nedeniyle Avrupa’nın önemli miktarda ekonomik zarara uğradığını savunan Lavrov, “Son 1,5 yıl içerisinde en mütevazı tahminlere göre, Avrupalı şirketler Batı'nın tek taraflı yaptırımları nedeniyle 250 milyar avro kaybetti. Bu büyük bir rakam.” yorumunu yaptı.


Lavrov, Birleşmiş Milletler'in Karadeniz Tahıl Girişimi’ni tekrar canlandırmaya yönelik çabalarının ise sonuç vermediğine dikkati çekerek, Batılı ülkelerin bu konuda ilerleme sağlanmasına engel olduğunun altını çizdi.




#ABD
#Avrupa
#Rusya
39 dakika önce
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