Yaptırımlar sadece Rus ekonomisini vurmadı: Avrupalı şirketler 250 milyar avro kaybetti

Lavrov, ABD’nin Avrupa’ya pahalı sıvılaştırılmış doğal gazını (LNG) almayı dayattığını dile getirerek, “Bencil yasalarını Avrupalı şirketlere dayatıyor ve buradaki şirketlerin işlerini yurt dışına, maliyetlerin daha düşük olduğu yerlere taşımaya zorluyor. Avrupa Birliği’ni Rusya'ya ait her şeyden vazgeçmeye zorlayan Washington, Rusya'dan uranyum ve diğer kritik malzemeleri almaya devam ediyor.” dedi.