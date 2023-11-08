Yaptırımlar sadece Rus ekonomisini vurmadı: Avrupalı şirketler 250 milyar avro kaybetti

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Lavrov, başkent Moskova’da Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin çeşitli ülkelerden büyükelçilerin katıldığı yuvarlak masası toplantısında konuştu.
ABD’nin yürüttüğü politikalarla Avrupa ekonomisini zarara uğrattığına işaret eden Lavrov, “Washington, askeri-endüstriyel sanayisi için para kazanırken buyruğu altındaki Avrupa’yı iflasa sürüklüyor.” ifadesini kullandı.
Söz konusu politikalar nedeniyle Avrupa’nın önemli miktarda ekonomik zarara uğradığını savunan Lavrov, “Son 1,5 yıl içerisinde en mütevazı tahminlere göre, Avrupalı şirketler Batı'nın tek taraflı yaptırımları nedeniyle 250 milyar avro kaybetti. Bu büyük bir rakam.” yorumunu yaptı.
Lavrov, Birleşmiş Milletler'in Karadeniz Tahıl Girişimi’ni tekrar canlandırmaya yönelik çabalarının ise sonuç vermediğine dikkati çekerek, Batılı ülkelerin bu konuda ilerleme sağlanmasına engel olduğunun altını çizdi.