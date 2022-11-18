Yargıtay’dan binlerce kişiyi ilgilendiren karar: Artık fazla mesai ücreti ödenmeyecek

Dünya

Japonya ve Çin liderleri 3 yıl sonra ilk kez bir araya geldi

Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Tayland’daki APEC zirvesinde bir araya geldi. Görüşme ile Japonya ve Çinli liderler 3 yıl sonra ilk kez bir araya gelmiş oldu.