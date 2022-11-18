Ekonomi Yargıtaydan binlerce kişiyi ilgilendiren karar Artık fazla mesai ücreti ödenmeyecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yargıtay’dan binlerce kişiyi ilgilendiren karar: Artık fazla mesai ücreti ödenmeyecek

Binlerce kapıcıyı yakından ilgilendiren bir karara imza atan Yargıtay; kömür kaloriferli olmayan binada görev yapan görevlilere fazla mesai ücreti ödenmeyeceğine karar verdi. Yüksek mahkeme; bu binalarda sabah ve akşam servise dışında farklı görevler yaptığı ispatlanamayan konut kapıcısı için fazla çalışma ücretinden söz edilemeyeceğine dikkat çekti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Yargıtay’dan binlerce kişiyi ilgilendiren karar: Artık fazla mesai ücreti ödenmeyecek
Arşiv

Görev yaptıkları binaların bakımı, korunması, temizliği, güvenliğinin sağlanması, kaloriferlerin yakılması, küçük çaptaki onarımlar ve taşınmazda oturanların alışveriş işlerinin görülmesi işleri ile iştigal eden kapıcılara kötü haber Yargıtay’dan geldi. Bir binada görev yapan kapıcı, işten kovulunca soluğu İş Mahkemesi’nde aldı. Mahkeme; fazla mesai talep eden davacı kapıcıyı haklı buldu. Kararı davalı apartman yönetimi temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk dairesi girdi.

Kapıcı hizmetlerinin aralı işler olduğunun hatırlatıldığı kararda şöyle denildi:

  • "Kapıcıların vazifeleri aslında aralıksız sürmeyip, vakit vakit ifa edilmesi icap eden işlerden olup işlerin yapıldığı vakitler arasında kalan boş zamanları kapıcının dilediği gibi kullanma imkanı olduğu unutulmamalıdır. Bu zamanların günlük çalışma süresine dahil edilmesi mümkün değildir. Bu itibarla, kapıcıların fazla mesai taleplerine ilişkin araştırma ve inceleme yapılırken öncelikle kapıcının çalıştığı apartmanın daire sayısının ve bir günde yaptığı işlerin neler olduğu ve bu işlerin ne kadar zamanda yapacağının tespit edilmesi ve buna göre fazla mesai yapıp yapmadığı saptanması, tanık anlatımlarının da bu saptamalar ışığında değerlendirilmesi gerekir. Kömür kaloriferli olmayan binada görev yapan ve sabah ve akşam servise dışında farklı görevler yaptığı ispatlanamayan konut kapıcısı için fazla çalışma ücretinden söz edilemez. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Yargıtay'dan emsal karar: Apartman aidatı ödemeyenin sayacı sökülemeyecek
HAYAT
Yargıtay'dan emsal karar: Apartman aidatı ödemeyenin sayacı sökülemeyecek

Yargıtay'dan önemli karar: Taksiciler mesai alacak
GÜNDEM
Yargıtay'dan önemli karar: Taksiciler mesai alacak
Artık fazla mesaiücreti ödenmeyecek

Artık fazla mesai
ücreti ödenmeyecek

​Yargıtay'dan binlerce kişiyi ilgilendiren karar.
Çocuk sürücüdehşet saçtı

Çocuk sürücü
dehşet saçtı

​İzmir'deki feci kazada bir ölü iki yaralı var.
Büyük gün 22 Kasım

Büyük gün 22 Kasım

Ülke ekonomisine 4,1 milyar TL katkı sağlayacak.

​Bakan Soylu: Mersin'deki de İstiklal Caddesi'ndeki saldırı da Münbiç'ten oldu.
Doğalgaz destek ödemeleri başladı

Doğalgaz destek ödemeleri başladı

​Bakan Yanık: 336 bin haneye toplam 271 milyon lira destek verildi.

​Yumurta ve sütü fahiş fiyata satanlara geçit yok.

​Bali notları.

Cemal Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutuluyordu.

Amasra'daki madene inceleme.

​'Hayırlı olsun' diyerek müjdeyi duyurdu.

​PKK'nın sözde kadın yapılanması sorumlularından Norşin Afrin ve 4 terörist etkisiz hale getirildi

​Kısasta hayat vardır.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.