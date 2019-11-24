Ekonomi Yarını kodlayanlar 81 ile yayılıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yarını kodlayanlar 81 ile yayılıyor

Türkiye Vodafone Vakfı’nın öncülüğünde yürütülen Yarını Kodlayanlar Projesi'ne şu ana kadar 60 ilden 43 bin 7-14 yaş arası öğrenci dahil oldu. Vakfın Başkanı Hasan Süel bu rakamın önümüzdeki yıl 81 ilden 100 bin çocuk olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hasan Süel (orta)
Hasan Süel (orta)

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, Habitat Derneği ile işbirlikleri kapsamında önümüzdeki bir yılda 81 ilde 100 bin çocuğa daha kodlama eğitimi vermeyi hedeflediklerini söyledi. ‘Vodafone Yarını Kodlayanlar Projesi’nin değerlendirme toplantısında gazetecilerle bir araya gelen Süel, 3 yıl önce çıktıkları bu yolda, 60 ilde 43 bin çocuğa ulaştıklarını, hatta bununla da yetinmeyerek teknoloji TIR’ı sayesinde köylerdeki çocukları da kodlama eğitimi ile tanıştırdıklarını söyledi. İki işbirliği müjdesi veren Süel, “İlki, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerine kodlama eğitimi veriyoruz. Diğeri ise, The Clubhouse Network işbirliğiyle yeni eğitim modülleri ekliyoruz” dedi.

YAPAY ZEKA EĞİTİMLERİ YAKINDA

  • The Clubhouse Network işbirliğ hakkında da bilgi veren Süel şunları söyledi: “Dünyanın en büyük eğitim platformlarından The Clubhouse Network’ü Türkiye’ye getiriyoruz. Türkiye’de bir ilk olacak. Hayal gücünü teknolojiyle buluşturan bir okul sonrası eğitim merkezi. Eğitimlerimiz sadece kodlama ile sınırlı kalmayacak. Yapay Zekayı da gençlerimize öğreteceğiz. Bu işbirliği için İstanbul, Ankara ve Trabzon olmak üzere 3 pilot il belirledik. Eğitimler Ocak ayında İstanbul’da başlayacak.

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