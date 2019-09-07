Ekonomi Yaş meyve ve sebze ihracatına kötü hava freni
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yaş meyve ve sebze ihracatına 'kötü hava' freni

Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatı, yılın ilk aylarındaki kötü hava koşullarının etkisiyle düşen rekolteden dolayı "fren" yaptı. Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Sektörü Kurulu Başkanı Ali Kavak, "Binbir çabayla kazanılan pazarların rekolte düşüşü nedeniyle kaybedilmemesi için devletin desteğine her yıldan fazla ihtiyacımız var. Hükümetimizden bu anlamda destek talep ediyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatında, yılın ilk aylarındaki kötü hava koşullarının etkisiyle gerçekleşen rekolte kaybı nedeniyle düşüş yaşandı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden yaptığı derlemeye göre, ağustos ayında yaş meyve ve sebze ihracatı bir önceki aya göre yüzde 1 düşerek 110 milyon 67 bin dolar oldu. Bu dönemde ihracat miktar bazında yüzde 18 azalarak 187 milyon 851 bin 681 kilograma geriledi.

Yaş meyve sebze ihracatı ocak-ağustos döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 düşüşle 1 milyar 206 milyon 905 bin dolar olarak gerçekleşti. Miktar bazında ihracat aynı dönemde yüzde 20 düşüşle 1 milyar 964 milyon 441 bin kilogram oldu.

En fazla ihracatı yapılan ürünler arasında geçen ay değer bazında en büyük kayıp erik ve elmada yaşandı. Sebzelerde ise domates ve kabak listede öne çıktı.

- "Pazar kaynaklı değil"

Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Sektörü Kurulu Başkanı Ali Kavak, AA muhabirine, yaş meyve ve sebze ihracatındaki azalışın kötü hava koşulları nedeniyle yaşanan rekolte düşüşünden kaynaklandığını söyledi. Kavak, "Bu yılın ilk aylarında ciddi yağışlar oldu ve o yağışlar rekolteyi olumsuz etkiledi. Hava koşulları kaynakları üretim düşüşü var. Buna bağlı olarak ürünlerin fiyatları çok arttı ve ihracatımızda bir takım düşüşler yaşandı." dedi.

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İhracatta gerçekleşen düşüşün pazar sıkıntısından kaynaklanmadığını vurgulayan Kavak, "Hava kaynaklı ihracat düşüşü doğal bir durum. Sebze ve meyve üretiminde iklim koşulları çok önemli. Yağışlar nedeniyle meyveler dalında kaldı, çürümeler ve kalite düşüşü yaşandı. Sebze üretimi de olumsuz yönde etkilendi." diye konuştu.

Kavak, sektörün asıl ihracatının eylül ayında narenciye sezonuyla başlayacağına dikkati çekerek, narenciye ürünlerinden de limonda rekolte kaybı görüldüğünü dile getirdi.

Sektör olarak bu kayıplarının telafisi için ihracatın desteklenmesini talep ettiklerini belirten Kavak, "Binbir çabayla kazanılan pazarların rekolte düşüşü nedeniyle kaybedilmemesi için devletin desteğine her yıldan fazla ihtiyacımız var. Pazarlarda varlığımızı devam ettirebilmek için bu beklentideyiz. Hükümetimizden bu anlamda destek talep ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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