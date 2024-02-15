Yatırım beklentisi 2,6 kat arttı

2023 yılını 10,6 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırımla tamamlayan Türkiye’nin bu yıl daha fazla yatırım çekme potansiyeli belirdi. Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED) üyesi şirketlerin Türkiye’deki CEO’larıyla 6 ayda bir yaptığı YASED PULSE anketine göre; üyelerin çoğunluğu ihracatlarını, çalışan sayılarını ve yatırım miktarlarını önümüzdeki 6 ay içinde artırmayı öngörüyor.





2,5 KATINA ÇIKTI

Yılbaşında yapılan ankete göre; düzenleyici çerçevede iyileşme olması halinde Türkiye’ye 6 ayda 18,6 milyar dolar büyüklüğünde ilave yatırım yapılma potansiyeli var. Bu rakam bir önceki anket döneminde bu rakamın 7,1 milyar dolar düzeyindeydi. Türkiye’nin iş ortamına ilişkin algıda iyimserliğin ortaya çıktığını da gösteren ankete göre; iş ve yatırım ortamı açısından gelecek 6 ay için kötüleşme beklentisi yüzde 37’den yüzde 25’e geriledi.





UYD’NİN YÜZDE 85’İ YASED ÜYELERİNDE

Geçen yılki rakamları ve bu yıla ilişkin yatırım gündemini değerlendiren YASED Başkanı Engin Aksoy, “Türkiye’deki uluslararası yatırım sermayesinin yüzde 85’ini temsil eden üyelerimizin CEO’larına, Türkiye’deki iş ortamında gelişmeler yaşanırsa, genel merkezlerinden ne kadarlık bir yatırım gelmesini öngördüklerini sorduk. İş ve yatırım ortamında iyileşmeler yaşanırsa, sadece önümüzdeki 6 ay içerisinde 18,6 milyar dolar değerinde ilave bir yatırım potansiyeli olduğunu tespit ettik. Hangi alanlarda iş ve yatırım ortamında gelişme olmasının bu sonucu beraberinde getireceğini sorduğumuzda, üyelerimizin yüzde 85’i makroekonomik performansa da dayanan risk göstergelerine işaret etti. Yüzde 78’i ise düzenleyici çerçeveyi belirtti” dedi.





TÜRKİYE’NİN 3 AVANTAJI

Türkiye’nin pazar büyüklüğü, iş ekosistemi ve maliyet alanındaki avantajlarına ek olarak düzenleyici çerçeve ve risk göstergeleri alanlarında da iyileşme sağlaması halinde UDY çekme konusundaki rekabet gücünü artırabileceğine dikkat çekti. Dün İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Aksoy, güncel ankette, ayrıca Türkiye’nin bu yatırımlar için Avrupa ve Amerika’dan gelişmiş ekonomilerle de rekabet içerisinde olduğunu bir kez daha gördüklerini belirtti. Uluslararası yatırımcıların bir önceki ankete kıyasla 2024’ün ilk yarısı için daha olumlu beklentileri olduğunu vurgulayan Aksoy, Türkiye’nin bu potansiyeline ulaşması yönünde çalıştıklarını belirtti.





33 ÜLKEDEN 274 YATIRIMCI ÜYESİ VAR

YASED’in 33 ülkeden gelip Türkiye’de yatırım yapan 274 üyesi var. Yaklaşık 1,3 milyon kişilik istihdam sağlayan üye şirketler, Türkiye ihracatının yüzde 30’unu yapıyor. 52 Ar-Ge merkezi ve 6 tasarım merkezi bulunan YASED üyesi şirketler, 85 bin tedarikçiyle çalışıyor.





İLK 10’LUK DILIMDE OLMALIYIZ

YASED olarak, Türkiye’nin bölgesel bir üretim, hizmet, yönetim ve ticaret merkezi olma yolunda sahip olduğu potansiyel ile dünyada en fazla uluslararası doğrudan yatırımı çeken ilk 10 ülke içinde olması gerektiğine inandıklarını söyleyen Engin Aksoy, “2024 yılı, küresel Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) akışlarında yavaş bir seyrin öngörüldüğü bir yıl. Şirketlerimiz dünyada bu sermayeden daha fazla pay alabilmek ve rakiplerini geçebilmek için çalışıyorlar. Onların Türkiye’deki rekabet güçlerinin artırılması, yurtdışındaki rekabetlerini olumlu şekilde etkilerken ülkemizin uluslararası yatırımlar pastasından alacağı payın artırılmasını sağlıyor” dedi.



