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Ekonomi Yatırım iştahı da normale dönüyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yatırım iştahı da normale dönüyor

Pandemi sürecinden en fazla etkilenen sektörlerden olan hazır giyimciler, yeni normal dönemle birlikte talebin artmasından memnun.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sonrası, iç ve dış pazardaki yatırım fırsatlarına dikkat çeken Orka Holding Yönetim Kurulu a Süleyman Orakçıoğlu, “Yurt dışında anlaşmaları tamamlanan Avrupa ve Orta Doğu’da toplam sekiz mağaza açacağız” dedi.
Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sonrası, iç ve dış pazardaki yatırım fırsatlarına dikkat çeken Orka Holding Yönetim Kurulu a Süleyman Orakçıoğlu, “Yurt dışında anlaşmaları tamamlanan Avrupa ve Orta Doğu’da toplam sekiz mağaza açacağız” dedi.

Normalleşme sürecinde iç ve dış pazarlarda yeni yatırım fırsatlarını beraberinde getirdiğini dile getiren Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, “Yeni normalde de Türkiye’nin üretim, ihracat ve istihdamına olan güçlü katkımızı sürdürmek için gerekli moral ve enerjiye sahibiz. Yurt dışında anlaşmaları tamamlanan Avrupa ve Orta Doğu’da toplam sekiz mağaza açacağız. Hazirandan itibaren İstanbul, Ankara, Antalya, Van, Balıkesir, Niğde, Mersin ve Batman gibi illerde de yeni mağazalar açtık” diye konuştu.

Orakçıoğlu, özellikle modanın kalibin attığı ülkelerde piyasadan çekilen ve kan kaybı yaşayan hazır giyim markalarının yerini Türk markalarının alabileceğini söyledi.

Süleyman Orakçıoğlu

YENİ DÖNEMİ ANLAMAYAN AVM'LERE GÜLE GÜLE

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sonrası basınla ilk sohbet toplantısını dijital platform üzerinden video konferans yöntemiyle gerçekleştiren Orka Holding, yeni normaldeki hedef ve yatırımlarını paylaştı. Orakçıoğlu, “Kirasını düzenli ödeyen ve her türlü yükümlülüğünü yerine getirmeye çalışan markalara pandemi döneminde anlayış göstermeyen AVM yatırımcıları ile yollarımızı ayırıyoruz. Buna karşılık empati sahibi ve markaların iş ortağı olan AVM’lerle yolumuza ele ele kol kola devam ediyoruz. Bunu uzun süreli iş birliği haline getireceğiz. Çünkü hepimiz için bu dönem, karşılıklı anlayışı ortaya koyma dönemi” ifadesini kullandı.

HEDEFİMİZ 2019 RAKAMLARINI KORUMAK

  • Orka Holding olarak geçen yılı tüm hedefleri gerçekleştirerek ve en yüksek karlılık değerine ulaşarak kapattıklarını hatırlatan Orakçıoğlu, “Geçen yılki ciromuz 750 milyon TL idi. Bu yıl da yüzde 18’lik büyüme oranının üzerine çıkmayı ve tüm dünyada mağaza sayımızı 480’e çıkartmayı hedefliyorduk ancak pandemi nedeniyle bu yıl 2019 rakamlarını korumayı hedefliyoruz” dedi. Giresun yatırımlarını hatırlatan Orakıçoğlu, “Giresun’da 10 milyon TL yatırımla üçüncü fabrikamızın açılışını yaptık. Kapasitede yüzde 40 artış sağladık ve ek olarak 200 kişilik istihdam yarattık” dedi.

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