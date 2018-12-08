Ekonomi Yatırıma değil faize gidiyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yatırıma değil faize gidiyor

Yatırım ve üretime gitmesi gereken kaynaklar, yüzde 20’yi aşan faizler yüzünden Hazine tahvillerine yatırılıyor. Kasım ayında yatırım araçları arasında en yüksek getiriyi yüzde 12 ile Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS)’ler sağladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Borsadaki yıllık kayıp büyük
Borsadaki yıllık kayıp büyük

Türkiye'yi yeniden yüksek faizle tanıştıran adımlar; üretim ve yatırıma yönlendirilmesi gereken kaynakların hazine tahvillerinde değerlendirilmesine yol açtı. Kasım ayında yatırım araçları arasında en yüksek getiriyi Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS)'ler sağladı. Türkiye İstatistik Kurumu, finansal yatırım araçlarının kasım ayına ilişkin reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre, geçen ay en yüksek reel getiri, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 12,3 ile DİBS'te gerçekleşti.

DOLAR, AVRO VE ALTIN KAYBETTİRDİ

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 4,22, BIST 100 endeksi yüzde 0,78 yatırımcısına kazandırdı. Kasım'da külçe altın yüzde 5,17, dolar yüzde 5,83 ve avro yüzde 6,88 yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 3,06 yatırımcısına kazandırırken, BIST 100 endeksi yüzde 0,33, külçe altın yüzde 6,22, dolar yüzde 6,87 ve avro yüzde 7,91 kayba yol açtı.

EN YÜKSEK GETİRİ DİBS'TE

Üç aylık değerlendirmede de DİBS en çok getiri sağlayan yatırım aracı olarak dikkat çekti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,91, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,39 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı DİBS oldu. Son üç aylık dönemde avro Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,73, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,58 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak dikkati çekti. Yatırım araçlarının altı aylık getirilerine bakıldığında ise tablo değişiyor.

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  • Borsadaki yıllık kayıp büyük
  • Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,49 ile en az kaybettiren yatırım aracı olurken, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13,35 ile yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağlayan araç oldu. Diğer taraftan BIST 100 endeksi, yatırımcısına Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 37,32, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 28,61 kaybettirdi.
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