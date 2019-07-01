Yatırımcılar için güvenli liman

2002 yılında Türkiye’de en az bir ortağı yabancı olan firma sayısı 7 bin 605’den şubat 2016’da 65 bini geçti. Son olarak ekonomide kur ve yaptırım kıskacına alınmak istenen Türkiye, son yıllarda sergilediği siyasi istikrarı sonucu yabancı sermaye akını yaşadı. Söz konusu gelişme Ticaret Bakanlığının verilerine de yansıdı. Buna göre 31 Aralık 2002’de Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’ne (MERSİS) kayıtlı en azbir ortağı yabancı uyruklu olan firma sayısı 116 ülkeden 7 bin 605’di.

HEM SAYI HEM ÜLKE ARTTI

AK Parti iktidarları döneminde başını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çektiği ve dünyanın dört bir köşesine düzenlenen ekonomik seferler bu rakamı 9 kat artırırken yabancı yatırımcı çeşitliliği de 116 ülkeden toplam 194 ülkeye yükseldi.

SURİYELİLER ÖNDE

MERSİS’in şubat verilerine göre halen Türkiye’de en az bir ortağı yabancı firma sayısı 65 bin 32’ye çıktı. Söz konusu firmalar içinde 15 bin 159 ile Suriyeli firmalar başı çekerken, onları 4 bin 600 firma ile Almanlar, 2 bin 114 firma ile Azeriler, bin 655 firma ile İngiltere, bin 37 firma ile ABD, bin 760 firma ile Rusya, bin 569 firma ile Mısır izliyor.