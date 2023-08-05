Yatırımcılarla ön buluşma

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, dün İstanbul’da BlackRock, JP Morgan, Singapur Varlık Fonu ve Franklin Templeton yatırım şirketlerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Ekonomi forumunun Türkiye'ye yeni yatırımcıları çekmek için düzenlenecek olan bir dizi buluşmanın ön görüşmesi olduğu kaydedildi. Toplantının ilk bölümünde Bakan Şimşek’in Türkiye ekonomisine ve alınan tedbirlere ilişkin bir sunum yaptığı öğrenildi. Piyasada oluşan beklenti doğrultusunda enflasyonla mücadelenin sürdürüleceği üzerinde duruldu. Şimşek'in, bu kapsamda enflasyonla mücadelede ellerindeki temel argümanın da salt para politikası olmadığını, ilerleyen süreçte OVP'nin açıklamasının ardından duyurulacak olan yapısal reformlara vurguda bulunduğu bildirildi.

PARASAL SIKILAŞMA SÜRECEK

Forumun ikinci bölümünde ise, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görüşmelere devam etti. Erkan'ın, Türkiye'nin yatırım pozisyonunun güçlendiğini ifade ettiği ve yatırım iştahının artacağını gösteren bir sunumda bulunduğu ifade edildi. Sunumda, para politikasında duruşun 2024'ün ikinci yarısından sonra enflasyonda sağlanacak düşüşe bağlı olarak yatırım duruşunu da güçlendireceğinin altı çizildi. Ayrıca, ihracatçıya ve yatırımcıya yönelik kredi kolaylıklarının yeni dönemde de sürdürüleceğinin vurgulandığı kaydedildi.

Azerbaycan ile madencilik anlaşması Resmi Gazete’de

Bakü'de 22 Aralık 2021 tarihinde imzalanan ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik Alanında İşbirliği Anlaşması’nın onaylanması hakkında karar Resmi Gazete'de yer aldı. Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında yapılan anlaşma ile maden arama, araştırma ve üretiminde yapılan çalışmaların şeffaflığının ve güvenilirliğinin artırılması, maden yataklarının verimli kullanımı ve korunmasına yönelik uygulamalar incelenecek. Ara-uç ürün tesis teknolojisinin geliştirilmesine yönelik iş birliği tesis edilerek, metalik madenlere ilişkin ortak çalışma yürütülecek.







