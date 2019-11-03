Ekonomi Yatırımlar hızlandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yatırımlar hızlandı

Enflasyon ve faizdeki aşağı yönlü seyir iş dünyasını yatırıma heveslendirdi. Agrobest Grub, Manisa’da 200 milyon liralık yatırımla Türkiye’de üretilmeyen zirai ilaç ham maddelerini üretecek. Tesisin gelecek yıl tamamlanması hedefleniyor. Elazığ’da ise Saka Holding'in Tam Entegre Tekstil yatırımının yüzde 70'i tamamlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vali Ahmet Deniz de bu yatırımların gerçek bir vatanperverlik olduğunu aktardı.
Vali Ahmet Deniz de bu yatırımların gerçek bir vatanperverlik olduğunu aktardı.

Türkiye’de ithalatı azaltıp ihracatı artırmak üzere yapılan atılan adımlara yenisi eklendi. Ekonomideki sürdürülebilir iyileşmenin rüzgarını arkasına alan iş dünyası düşen enflasyon ve faiz ortamında yeni yatırım için harekete geçti. Manisa’nın Salihli ilçesi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 2. Etapta 206 dönüm arazi üzerinde zirai ilaç ve tohum sektöründe faaliyet gerçekleştirecek Agrobest Gruba ait 200 milyon liralık üretim tesislerinin temeli düzenlenen törenle atıldı. 2020 yılında üretime başlayacak tesislerde 700 kişi istihdam edilecek. Temel atma töreninin açılışında konuşan Agrobest Grup Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eroğlu, zirai ilaç ve tohum sektöründe Türkiye’nin önde gelen firmalarından olduklarını belirterek Salihli OSB’de 206 dönüm arazi üzerinde yaklaşık 120 bin metrekare kapalı alana sahip üretim tesisi kuracaklarını söyledi.

DÖVİZLER ÜLKEDE KALACAK

Firmanın 2002 yılında kurulduğunu ve 25’ten fazla ülkeye ihracat yaptıklarını anlatan Eroğlu, “10 yıldır arsa arıyorduk. Bize her konuda destek olan belediye başkanımıza firmam adına ve ülkem adına teşekkür ediyorum. 70 bin metrekare kapalı alan üzerine yapılan tesisimizin ilk bölümünü 2020’de hizmete açacağız. Bu tesiste, ülkemizde hiç üretilmeyen zirai ilaç ham maddesi üreteceğiz. Böylelikle, ithalata ödenen dövizler ülkemizde kalacak” dedi.

İSSİZLİĞE KALKAN

Manisa'daki yatırımın yer tahsisi sözleşmesi iki yıl önce Salihli OSB ile Agrobest arasında imzalanmıştı.

Belediye Başkanı ve aynı zamanda Salihli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda da Salihli’de işsizliğin OSB ile önleneceğini vurguladı. Kayda, “Salihlimizin kaderini değiştirdik. Müteşebbis heyetten aldığımız yetki ile 1.355 dönüm araziyi kısa zamanda kamulaştırdık ve 2. Etapta yer alan 99 parselin yüzde 80’ini tahsis ettik. OSB’nin tüm altyapısını bitirdik ve 3. Etap için çalışmalara başladık. 3. Etap için 700 dönüm arazimiz var bu konuda valimizden ve hükümetimizden destek bekliyoruz. OSB İdari Binasının da inşaatı başladı. Salihli OSB, Ege Bölgesinin parlayan yıldızı olacak. Yeni fabrikalarla birlikte 10 bin insanımıza ekmek kapısı açtık. Bunu 4 ile çarpın 40 bin kişiye ekmek kapısı açtık bu da Salihli’nin dörtte biri yapar” dedi.

Elazığ'da 3 bin 500 kişiye iş kapısı olacak

  • Elazığ’da Saka Holding tarafından, 3 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak 51 bin metre kare alanda inşasına başlanan ve yüzde 70 seviyesine gelinen 230 milyon lira maliyetli Tam Entegre Tekstil tesisinin de tanıtımı yapıldı. Saka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Saka, ikinci kısımla birlikte 500 milyon liraya mal olması beklenen tesis alanının 91 bin metre kare alana çıkacağını ve yıllık ortalama 150 milyon dolar ihracat hedeflerinin olacağı bilgisini paylaştı. Saka, “Çok kısa zamanda açılışını yapacağız. Entegrelerin devamında ikinci yatırımımız ise 40 bin metre kare alan civarında olacak. Tabiri caizse burada bir şehir inşa ediyoruz. Biz yatırım üstüne yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bu yolda yürümeye değil koşmaya geldik"dedi.
  • FAS’A GENEL MERKEZ
  • İlerleyen yıllarda çalışan sayısının 5 bin’den başlayarak 20 bine bile çıkabileceğini vurgulayan Saka, “Rusya’nın Moskovakurmuş olduğumuz şirketlerle tüm Kafkaslara dağıtım ağlarıyla diğer ülkelere ihracat yapıyoruz. Avrupa ayağımız da merkezi İtalya olan şirketimiz üzerinden Almanya, İspanya, Polonya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerine ihracat gerçekleştiriyoruz. Çok kısa zamanda Fas’ta bir Afrika genel merkezimizi kuracağız ve bu ağlar sayesinde tüm Afrika’ya ihracat gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

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