Yatırımlara akıllı mali politika

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın uzun süredir üzerinde çalıştığı akıllı şehirler projesi hız kazandı. Projeyle, yatırım kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması için bütüncül ve planlı yatırım ortamı sağlanacak. Teşvik ve kolaylaştırıcı faaliyetlerle yatırımlar desteklenecek. Yatırımların izlenmesi ve değerlendirilmesiyle de birbirine benzer yatırımların önüne geçilecek.

Şehirlerde hangi sektörün nerede yatırım yapacağına yönelik Ulusal Akıllı Şehir Mali Politikaları mekanizması oluşturulacak. Uygulanacak politika sayesinde sınırlı kaynakların etkin kullanılıp, yatırımların verimliliğinin artırılması planlanıyor. Böylelikle, birbiriyle örtüşen yatırımlar önlenecek. Bu kaynaklarla ihtiyaç duyulan farklı alanlarda yatırım yapılması sağlanacak. Yatırımın maliyeti ön planda olacak ve ihtiyaç önceliklerine göre bütçe oluşturulacak. Projenin hayata geçirilmesi aşamasında yurt dışındaki örneklerinin de detaylı şekilde incelenmesi ve yol haritasında bu şehirlerden faydalanılması bekleniliyor.

SERMAYENİN ÜLKEDE KALMASI AMAÇLANIYOR

Akıllı şehir yatırımlarının ortak politikalara dayandırılması aynı zamanda milli bir mesele olarak nitelendiriliyor. Bazı yurt dışı firmaları akıllı şehir konusunda Türkiye’deki firmalara danışmanlık hizmeti veriyor ve diplomatik açıdan öneme sahip bilgilere ulaşabiliyor. Ayrıca ülke içerisinde kalması gereken sermayenin de yurt dışına aktarılması, ekonomik dengelerin Türkiye aleyhine bozulmasına sebep olduğu belirtiliyor.

FARKLI YATIRIMLARIN ÖNÜ AÇILIR

Ulusal Akıllı Şehir ve Mali Politikaları ve akıllı şehirler konusunda yatırımların maliyet değerine odaklanılacak. Benzer akıllı şehir yatırımlarının önlenmesi planlanırken, buralara harcanacak kaynaklarla ihtiyaç duyulan farklı alanlarda yatırım yapılacak. Şehirlerde iş ve yatırım süreçleri de iyileştirilecek. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı alma süreçlerinde hükümet ile yerel yönetimler arasındaki ve büyükşehirlerle de diğer belediyeler arasındaki uygulama farklılıkları giderilecek. İstenen onay ve belgelerin sayısı azaltılarak, tekdüzelik sağlanacak.

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ÖRNEK PROJELER TAKİP EDİLECEK

Öte yandan, yatırım ve finansal kaynakların yönetimi konusunda uluslararası düzeyde uygulanan politikalar da takip edilecek. Bu doğrultuda Avustralya’nın akıllı yatırım hedeflerinin ülkemize uygun olduğu ve uygulanabilirliği üzerinde duruluyor. Ayrıca Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu ile ekonomik büyüme, kalkınma, bölge içinde işbirliği ve gümrük politikaları gibi konularda işbirliği sağlanması da hedefler arasında yer alıyor.